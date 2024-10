Maroc : Rayan Azouagh, la nouvelle pépite au poste de gardien

Rayan Azouagh, ce nom ne vous dit probablement rien. Pourtant, au Maroc, les médias ne parlent que de lui. Du haut de ses 17 ans seulement, il est devenu le plus jeune gardien de l’histoire de la Botola (championnat marocain) en débutant avec son club de l’IR Tanger. La belle histoire, comme souvent à ce poste et à cet âge, a commencé par une légère blessure du gardien titulaire Badr Benachour. Et pour sa première en pro (il a joué 51 minutes), Rayan Azouagh n’a pas tardé à s’illustrer avec plusieurs parades décisives. De quoi faire parler et surtout entrer dans le cercle très fermé des gardiens marocains ayant débuté si jeune au Maroc. Car avant lui, seuls Reda Tagnaouti et Yassine Bounou avaient débuté avant 21 ans. Le gardien numéro un de la sélection marocaine, qui évolue à Al-Hilal désormais, avait débuté à 20 ans avec le Wydad de Casablanca en finale de la Ligue des champions africaine. Record explosé donc.

Depuis, la belle aventure du jeune gardien de 17 ans se poursuit puisqu’il a profité de l’exclusion de Badr Benachour, tout juste de retour de blessure, pour enchaîner de nouvelles rencontres et s’offrir ainsi deux clean sheets. Des performances qui lui ont permis d’être appelé lors de cette trêve avec la sélection U18 du Maroc. De nationalité marocaine, Rayan Azouagh possède aussi la nationalité belge puisqu’il est né là-bas. Et son histoire rappelle forcément celle de Yassine Bounou, né au Canada et qui est ensuite revenu au pays. Preuve de son talent indéniable, la presse marocaine milite déjà pour qu’il soit rapidement intégré à l’équipe première de la sélection marocaine. Mais il faudra d’abord confirmer dans la durée avec l’objectif de la CAN U18 et du Mondial U18 qui arrive.