Ligue des Nations : les Bleus s’imposent aux tirs au but et filent en demi-finales !

80 000 personnes attendaient de revivre le France-Ukraine de 2013. Lourdement battu 2-0 après une triste prestation au match aller en Croatie, l’équipe de France devait réaliser une remontada similaire à celle des Bleus en barrages du Mondial 2014. Après les critiques du match aller, Didier Deschamps décidait de repasser en 4-2-3-1 avec Koné et Tchouameni au milieu de terrain, derrière Olise, Dembélé et Barcola. Le capitaine Mbappé était seul en pointe pour tenter de sonner la révolte.

Avec évidemment plus d’envie qu’au match aller, les tricolores mettaient beaucoup de pression sur le but de Livakovic et affichaient, heureusement, un plus beau visage. Mais sans efficacité, car Mbappé voyait sa reprise fuir le cadre (14e), avant une tête de Tchouameni tout juste à côté du cadre (17e). La meilleure occasion venait d’une belle passe en profondeur vers Barcola, qui se frottait à une belle parade de Livakovic (38e). Alors qu’un penalty aurait pu être sifflé pour les Bleus, lors d’un contact entre Olise et Caleta-Car (23e).

Mike Maignan sauve les Bleus

Il fallait alors passer la vitesse supérieure et la délivrance est venue d’un magnifique coup-franc d’Olise laissant le portier croate sur place (1-0, 52e). Mais rien n’était fait, puisqu’il fallait encore marquer un deuxième but pour égaliser. Tchouaméni loupait encore une nouvelle tête (61e), avant une grosse occasion manquée de Mbappé, laissant le buteur madrilène frustré (75e). Le chronomètre tournait et, pour l’instant, la France était éliminée. Mais une superbe combinaison entre Mbappé et Olise était conclue par Dembélé pour faire hurler le Stade de France (2-0, 80e).

Les Bleus poussaient encore, mais ne pouvaient pas empêcher d’aller en prolongation. Et l’attaque tricolore était encore dangereuse avec une grosse frappe de Doué, reprise par Dembélé et déviée par Gvardiol (97e). Avant un face-à-face manqué de la part de Mbappé, dans un angle compliqué (108e). Mbappé a été frustré par Livakovic, qui l’a encore dégouté (117e). Il fallait donc aller jusqu’en séance de tirs au but. Et après une séance de tirs au but intense et avec deux loupés de Koundé et Théo Hernandez, les Bleus, sauvés deux fois par Maignan, réalisent l’exploit et filent en demi-finales, où ils affronteront l’Espagne !