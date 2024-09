PSG - Rennes : Ludovic Blas a demandé une faveur à Kolo Muani pour Désiré Doué

Homme fort de l’effectif du Stade Rennais depuis le début de saison en championnat, Ludovic Blas attend de pied ferme le choc face au Paris Saint-Germain qui se tiendra au Parc des Princes, vendredi (21h), en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. En marge de ce déplacement périlleux sur la pelouse du champion de France en titre, le gaucher de 26 ans a évoqué le transfert de son ancien partenaire, Désiré Doué, qui a fêté sa première titularisation avec le club de la capitale contre Reims (1-1), samedi dernier. Après avoir chanté les louanges du néo-Parisien, l’ancien Nantais a révélé avoir demandé une faveur à Randal Kolo Muani pour faciliter l’intégration de l’international espoir français en terres franciliennes.

«C’est un phénomène, je n’ai pas peur de le dire. Un jeune bourré de talent. En espérant que tout se passe bien pour lui, qu’il arrive à jouer le plus possible. J’ai envoyé quelques messages à Randal Kolo Muani pour qu’il le prenne sous son aile. Quand on arrive dans un grand club, ça ne doit pas être évident mais il a du caractère, il n’a pas froid aux yeux, je ne me fais pas de souci pour lui», a lâché le Rennais en conférence de presse, ce mercredi.