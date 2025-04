PSG : Doué vote pour le plus beau but entre le sien et celui de Kvara

Le PSG a fini par l’emporter 3-1 contre Aston Villa en quart de finale aller de Ligue des Champions grâce à deux buts magnifiques signés Doué et Kvaratskhelia, et un dernier de Nuno Mendes qui mérite aussi son petit coup de projecteur. Les deux premiers sortent tout de même du lot, ce qui a fait réagir le Français au micro de Canal+.

«Mon but ? Ma première intention était de centrer, j’ai vu qu’il n’y avait pas vraiment d’options donc j’ai tiré et elle est dedans» a réagi l’ancien Rennais à qui on a demandé quel était «le plus beau but de la soirée ? C’est le mien, c’est le mien», a-t-il insisté dans un grand sourire.