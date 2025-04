Les mots forts de Rayan Cherki sur l’OL

Ce mercredi, Rayan Cherki s’est confié lors d’un entretien accordé au site officiel de l’OL. L’occasion de revenir sur son parcours chez les Gones. «Ce sera ma cinquième année et six mois… Oui, c’est vrai. J’entame ma sixième année professionnelle. J’ai 21 ans maintenant, donc j’avais huit ans… J’ai rejoint l’Olympique Lyonnais à 15 ans. J’ai commencé à prendre de l’expérience. Malgré tous les matches que j’ai disputés, il y a eu des hauts et des bas. Mais c’est ce qui forge le caractère. J’ai dit un jour à un de mes entraîneurs qui était là-bas que je préférais quand il pleut. Quand il fait beau, tout le monde est dehors et s’amuse. Quand il pleut, tout le monde reste à la maison. Pour moi, les vrais champions sont dehors quand il pleut.»

Ensuite, le footballeur de 21 ans a déclaré sa flamme à Lyon. Une ville où il est né en tant que personne et footballeur. «Je l’ai déjà dit, et je pense que c’est une phrase qui restera gravée à jamais dans les mémoires. Je suis né à Lyon et je mourrai Lyonnais. C’est quelque chose qui ne s’achète pas. On sait que les nouvelles générations sont de plus en plus différentes, mais j’ai eu la chance de naître dans une famille où l’on pouvait rester simple et traditionnel. Jouer pour l’Olympique Lyonnais est l’un de mes plus grands rêves qui se réalise. Et si je peux gagner un trophée avec l’Olympique Lyonnais, j’aurai accompli la plus belle chose avec mon club préféré.» Il aura l’occasion de se rapprocher de son rêve demain en 1/4 de finale de C3.