Paris sportifs : nos pronostics et 10€ en freebets offerts pour PSG-Toulouse

Le PSG a retrouvé la victoire face à Montpellier mercredi soir (succès 3-1 sur la pelouse de la Mosson), mais elle a coûté cher. Kylian Mbappé est sorti blessé, tout comme Sergio Ramos, et sera absent pour 3 semaines. Au pire moment pour un PSG embarqué dans une série de rencontres décisives. Et cela commence par la réception de Toulouse, club en forme (5 matches consécutifs sans défaite en Ligue 1), avant un déplacement périlleux à Marseille en Coupe de France.

Victoire du PSG sur le score de 2-1 (cote à 8,20)

Après avoir remis les pendules à l’heure à l’extérieur, le PSG doit désormais réaffirmer sa supériorité à domicile. Le Stade de Reims a bousculé le club francilien le week-end dernier en allant chercher le match nul et cela aura sûrement donné des idées à Toulouse, particulièrement brillant ces dernières semaines. On voit donc un score plutôt serré et un match encore difficile pour les Parisiens, privés de Kylian Mbappé.

But de Dallinga (cote à 4,10)

L’attaquant néerlandais de 22 ans est en pleine forme. il vient d’inscrire 3 buts lors des 2 dernières matches du Téfécé et affiche une confiance impressionnante. En ce moment, devant le but, il attire tous les ballons. On l’imagine donc sans mal surfer sur la vague et inscrire un but en profitant des errances défensives parisiennes.

But d’Hugo Ekitike (cote à 2,20)

Hugo Ekitike le sait, il est face à un moment charnière de sa saison. La blessure de Kylian Mbappé devrait le remettre au coeur du système offensif parisien. Après avoir réussi un excellent début de mois de janvier avec 3 buts en 3 matches, il a baissé un peu de pied, mais a là une occasion en or de s’affirmer de nouveau comme une solution crédible. C’est peut-être une place de titulaire en huitième de finale aller de Ligue des Champions qui est en jeu !

