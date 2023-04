Grenoble : Vincent Hognon critique l’arbitre qui lui répond

Alors que Bordeaux et Grenoble s’affrontaient pour le compte de la 32ème journée de Ligue 2 ce lundi soir, une action a fait couler beaucoup d’encre. Si les Girondins se sont largement imposés au Matmut Atlantique grâce à un doublé de Josh Maja et un but de Zuriko Davitashvili (3-0), le but inscrit par ce dernier aurait dû être refusé selon l’entraîneur grenoblois, comme il l’a expliqué en marge de cette rencontre. En effet, il y avait un deuxième ballon dans la surface de réparation sur le but du Géorgien. «On est tombés contre plus fort que nous, c’est la réalité. Mais j’aimerais revoir le deuxième but quand même parce que c’était un peu la kermesse. Mon gardien a dû bouger le ballon sur l’action, l’arbitre ne l’a pas vu. C’est ce qu’il m’a dit. Il n’a pas vu», a tout d’abord confié Vincent Hognon avant de poursuivre.

«Ce n’est pas grave, on aurait pu poser des réserves, mais il n’y a pas d’intérêt, ils sont meilleurs que nous. Ils ont gagné, ils ont mérité de gagner, mais c’est la kermesse quand même, non ? On savait qu’on ne serait pas aidés en venant ici contre le deuxième, on le savait franchement», a conclu le technicien de 48 ans. Quelques minutes plus tard, l’arbitre de la rencontre a expliqué son choix également au micro de beIn Sports. «Les lois du jeu précisent que dans une situation où un deuxième ballon pénètre sur le terrain, si l’arbitre estime qu’il n’y a pas d’interférence avec le jeu, l’arbitre laisse le jeu se dérouler. Sur cette action, j’ai décidé qu’il n’y avait pas d’influence parce que le ballon n’était pas à proximité directe des joueurs. Je n’ai pas eu le sentiment que les acteurs avaient été gênés par ce deuxième ballon. On a été unanimes pour accorder le but».

