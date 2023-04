L2 : Bordeaux s’offre le scalp de Grenoble et reprend la deuxième place

Ce lundi soir, Bordeaux et Grenoble s’affrontaient pour le compte de la 32ème journée de Ligue 2. Troisièmes avec 56 points au compteur, les Girondins devaient s’imposer à domicile pour prendre la deuxième place au FC Metz (58 points). Mais le GF38, septième avec 47 points, ne l’entendait pas de cette oreille.

Malgré leurs efforts, les visiteurs ont été battus 3 à 0 par le club au scapulaire. Après l’ouverture du score de Maja à la 42e d’un tir du gauche dans le but vide, Davitashvili a doublé la mise du pied droit à le 57e. Maja a fini en beauté avec un deuxième but à la 64e (3-0). Grâce à ce succès, Bordeaux se place en deuxième position et reste toujours en course pour retrouver la L1.

