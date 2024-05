L2 : Saint-Etienne perd deux précieux points à Guingamp

En déplacement à Guingamp au Stade de Roudourou, Saint-Étienne avait l’occasion ce soir de consolider sa deuxième place. En mission ces dernières semaines, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont entamé le match sur les chapeaux de roue. À la réception d’un centre précis de Dylan Chambost, Aimen Moueffek a converti de la tête (22e). Juste avant la mi-temps, Mathieu Cafaro a doublé la mise sur penalty, qu’il a lui-même provoqué (45e+2). À la pause, les Stéphanois avaient réalisé le plus dur.

Classement Ligue 2 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 ASSE 64 36 18 19 7 10 46 28 8 Guingamp 51 36 6 13 12 11 43 37

Plus entreprenants en deuxième mi-temps pour tenter de réagir, les Guingampais ont laissé des espaces derrière eux. Les Stéphanois n’en ont pas profité et ont, au contraire, été bousculés dans la dernière demi-heure. La réduction du score d’Amani El Ouazzani sur penalty (67e), inscrivant son onzième but de la saison en Ligue 2, a rendu la fin de match plus indécise. Jacques Siwe a parfaitement suivi le ballon pour égaliser de la tête après un coup franc (85e). L’ASSE perd deux points mais garde sa deuxième place grâce à une meilleure différence de but. Alors qu’Auxerre est en passe de décrocher le premier billet pour la Ligue 1, la lutte continue entre Saint-Étienne et Angers. Les Stéphanois accueilleront la semaine prochaine Rodez, dans un match qui s’annonce déjà bouillant, tandis que les Angevins se rendront à Annecy. À deux journées de la fin du championnat de Ligue 2, rien n’est fait pour la montée.