Ligue 2 : Auxerre a un pied en Ligue 1 après sa victoire contre le Paris FC

Il faudrait que le sort s’acharne sur Auxerre pour ne pas voir le club icaunais de retour en Ligue 1 la saison prochaine. Leaders de Ligue 2 avant cette 36e journée, les joueurs de Christophe Pélissier le sont plus que jamais après leur victoire obtenue aux dépens du Paris FC ce samedi (2-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 70 36 33 20 10 6 68 35 5 Paris FC 55 36 6 15 10 11 46 40

En première période, Lassine Sinayoko avait inscrit son 8e but de la saison sur un service de Gaëtan Perrin (22e). C’est l’international japonais Ado Onaiwu qui a ensuite éteint les espoirs des Franciliens en s’offrant son 12e but en Ligue 2.

Un résultat qui permet à Auxerre de fructifier son capital point : les Icaunais distancent leur dauphin, Angers, à six unités, et Saint-Étienne, troisième et barragiste, à 7 points. Ils ont désormais plus d’un pied en Ligue 1, à la différence du PFC, 5e et toujours barragiste.