Inter Miami : le message de Gonzalo Higuain après sa retraite

Au cours d'une conférence de presse organisée à Miami, ce lundi, l'attaquant de l'Inter Miami, Gonzalo Higuaín a officiellement annoncé sa retraite à la fin de la saison 2022 de Major League Soccer. À 34 ans et après être passé par River Plate, le Real Madrid, la Juventus, le Napoli, Chelsea et l'AC Milan, l'Argentin a expliqué son choix en conférence de presse.

La suite après cette publicité

«Le jour est venu de dire au revoir au football. C'est l'un des meilleurs moments de ma carrière et il m'a été donné par ce club. La chose la plus importante pour réussir est de ne jamais abandonner. Tout le travail est récompensé, je suis au moment le plus important de la saison, pour pouvoir aider l'équipe et être à un pas de la qualification pour les play-offs. L'important n'est pas de faire des erreurs, mais de se relever et de continuer à apprendre», a conclu l'attaquant argentin.