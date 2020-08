Kylian Mbappé, une nouvelle chaussure signature qui asseoit son statut chez Nike

Chez Kylian Mbappé, tout va très vite. Champion de France à 18 ans avec l’AS Monaco, champion du monde à 19 ans avec l’équipe de France, l’actuel attaquant du PSG âgé aujourd’hui de 21 ans peut aussi se targuer d’être l’une des égéries principales de Nike dans le monde.

La suite après cette publicité

Après une première chaussure signature lancée en décembre 2019, la Mercurial Superfly 7 « Bondy Dreams », Kylian Mbappé a récemment inauguré la Mercurial Superfly 7 «rosa», qui est une référence à Franck Ribéry, mais surtout à son enfance.

Une paire spéciale dans le coeur de Mbappé

Fin 2008, Kylian Mbappé a 10 ans et joue à l’AS Bondy Foot quand ses parents lui offrent des Mercurial Vapor IV « Pink Panther ». Des chaussures de football roses sorties quelques jours plus tôt et dont le porte-étendard n’était autre que Franck Ribéry, une des idoles d’enfance de Mbappé.

Lors de notre rencontre avec l’attaquant de l’équipe de France en décembre 2019, il s’était d’ailleurs remémoré qu’il avait dû bien travailler à l’école pour se faire offrir cette paire. Chose qu’il a confirmé sur Instagram juste avant la finale de la Ligue des champions, mais également dans un communiqué de presse.

« Quand j’avais environ 10 ans, j’ai vu ces incroyables chaussures roses portées par certains de mes joueurs préférés dans le monde. Je les voulais tellement, j’ai supplié mes parents pour les avoir et ils m’ont dit que si je travaillais vraiment dur et que j’avais de bonnes notes à l’école, je pourrais avoir ces crampons. J’ai écouté mes parents et j’ai travaillé si dur que finalement ils ont dû me les offrir. J’étais tellement heureux ! Aujourd’hui, je suis heureux que Nike ait créé ma deuxième collection avec ces chaussures spéciales ! Quel rêve de les porter. Ce sont les nouvelles versions des fameuses chaussures roses que j’ai tant aimées quand j’étais enfant et elles me rappellent aussi combien il est important de travailler pour réaliser ses rêves », explique notamment le joueur de Bondy dans son communiqué.

Une collection de chaussures signatures qui en dit long sur le statut de Mbappé chez Nike

Les joueurs qui ont l’honneur d’avoir une chaussure signature officielle sont extrêmement rares dans le football. Chez Nike, sur les dix dernières années, seuls Cristiano Ronaldo, Neymar, Lewandowski, Andrea Pirlo, Francesco Totti, Sergio Ramos et Ronaldinho (pour une réédition d’une chaussure signature de 2006) ont eu droit à une chaussure signature. Et parmi cette liste, seul Cristiano Ronaldo a vraiment bénéficié d’une collection de chaussures signatures avec plusieurs nouveautés par an.

Kylian Mbappé bénéficie de ce même privilège en étant honoré déjà de sa deuxième chaussure signature en l’espace de 10 mois, qui comprend également une collection complète de vêtements (hoodie, t-shirts, casquettes) et d'accessoires. N’ayons pas peur des mots, l’international français représente l’avenir de Nike Football, qui mise d’ailleurs déjà tout sur lui. Ce n’est pas un hasard si l’équipementier américain lui a fait changer de chaussures à l’été 2017.

Alors qu’il portait des Hypervenom Phantom III, une chaussure dédiée à l'époque aux buteurs de surface comme Edinson Cavani, Harry Kane ou Robert Lewandowski, Kylian Mbappé est soudainement passé sur le modèle Mercurial Vapor, qui est la chaussure la plus populaire et la plus portée de Nike. Juste avant la Coupe du monde, l’attaquant tricolore est passé sur le modèle Mercurial Superfly à coupe haute, qui est la paire haut de gamme de la marque, sans doute pour booster ses ventes et préparer l’après Cristiano Ronaldo, égérie n°1 de ce modèle depuis 2014.

On se souvient aussi de l’affiche publicitaire placardée par Nike aux abords du Stade de France juste avant le début de la Coupe du monde 2018 qui annonçait déjà la couleur: « 1998 était une année formidable pour le football français… Kylian Mbappé est né. »

Pourquoi Nike a choisi Mbappé comme nouvelle égérie principale

Même s’il peut surprendre, ce choix de faire de Kylian Mbappé l’athlète référence de Nike en matière de football est bien réfléchi. Premièrement, Kylian Mbappé a quasiment le même âge que le coeur de cible de la marque américaine, qui est les jeunes garçons âgés entre 15 et 21 ans. Kylian Mbappé est aussi issu de la banlieue parisienne et les différents équipementiers misent de plus en plus sur le côté urbain pour séduire leur public, de plus en plus fan de rap et des codes de la rue. Adidas a par exemple fait un choix similaire en faisant de Paul Pogba son égérie principale pour le football.

Kylian Mbappé a aussi l’avantage de savoir très bien s’exprimer et d’avoir une maturité qui séduit aussi bien les plus jeunes que les adultes. Il a l’image d’un jeune homme bien éduqué, toujours souriant, mais aussi très ambitieux. Enfin, c’est le côté athlétique presque unique de Mbappé qui a séduit Nike. La Mercurial étant une chaussure directement associée à la vitesse, il était logique que l’équipementier choisisse un joueur extrêmement rapide pour devenir la nouvelle égérie de son produit phare.

Le revers de la médaille, c’est que l’image du gendre idéal et du jeune ambitieux commence de plus en plus à irriter le grand public comme on peut le constater régulièrement sur les réseaux sociaux. Pour certains, le jeune ambitieux s'est transformé en jeune prétentieux tandis que d’autres lui reprochent justement l’influence du marketing et du story-telling romancé dans sa communication. Toujours est-il que la vérité se passera sur le terrain. Tant que Mbappé sera bon sur les pelouses vertes et qu’il continuera à gagner des titres, il fera taire les sceptiques et continuera de faire vendre des maillots et des chaussures.

À 21 ans, le plus dur reste à venir pour le joueur qui vient de connaître la douloureuse expérience de perdre une finale de Ligue des Champions en passant à côté de l'événement. Nike ne pourra donc pas vraiment écrire à l’avance la légende de Kylian Mbappé puisque sa crédibilité dépendra de ses performances. Son destin reste donc complètement entre ses pieds. Ou plus précisément entre ses Mercurial Superfly...

Les crampons édition limitée Mercurial Rosa Mbappé sont en vente sur Foot.Fr. Bénéficiez de 20 % de remise sur la Rosa Mbappé grâce au code promo ROSA20.