PL : Tottenham accroché par Southampton, Leeds se relance face à Wolverhampton, Aston Villa enfonce Bournemouth

La suite après cette publicité

Suite de la 28e journée de Premier League ce samedi après-midi avec 4 rencontres dans le traditionnel multiplex de 16h. Dans le haut de tableau, Tottenham a connu un nouveau coup d’arrêt face à Southampton (3-3). Après avoir perdu dès la 3e minute Richarlison sur une blessure qui semble assez grave, les Spurs avaient trouvé la faille grâce à Porro. Malgré l’égalisation d’Adams au retour des vestiaires, Tottenham avait fini par s’envoler en tête avec des réalisations de Kane et Perisic. Mais en fin de rencontre, Southampton a inscrit deux buts pour arracher le point du nul. Walcott (88e) puis Ward-Prowse (90e+3) ont sauvé les Saints. Avec ce nul, les hommes de Conte restent au pied du podium mais avec 2 matches en plus que Manchester United. Southampton reste lanterne rouge mais sauve les meubles. De son côté, Brentford a été accroché par Leicester (1-1) et stagne au classement.

Dans le bas de tableau, la rencontre entre Leeds et Wolverhampton a offert un spectacle digne de la Premier League. 19e au coup d’envoi, Leeds devait obligatoirement prendre les trois points pour remonter à la 14e place. Tout commençait très bien puisque le club du Yorkshire menait 3-0 après 60 minutes de jeu grâce à Harrison, Ayling et Kristensen. Mais le relâchement collectif après le troisième but a profité aux Wolves qui ont marqué deux fois en 6 minutes pour offrir une fin de match de folie qui a fini par sourire à Leeds (avec un dernier but de Rodrigo dans le temps additionnel, 4-2 score final) qui fait une belle opération au classement. Enfin dans le dernier match, Aston Villa a écrasé Bournemouth (3-0) qui continue de se rapprocher doucement d’une relégation.

À lire

Arsenal, EdF : mauvaise nouvelle pour William Saliba

Les résultats de 16h

Aston Villa 3 -0 Bournemouth (Douglas Luiz, Buendia, Ramsey)

-0 Bournemouth (Douglas Luiz, Buendia, Ramsey) Brentford 1-1 Leicester (Jensen / Barnes)

Southampton 3-3 Tottenham (Adams, Walcott, Ward-Prowse / Porro, Kane, Perisic)

Wolverhampton 2-4 Leeds (Jonny, Cunha / Harrison, Ayling, Kristensen, Rodrigo)