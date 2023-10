Inter Miami : la drôle de réponse de Tata Martino sur un retour de Messi au Barça

La suite après cette publicité

Il n’aura pas fallu bien longtemps avant que la rumeur Messi à Barcelone refasse surface. Seulement trois mois après sa signature à l’Inter Miami, l’Argentin a de nouveau été lié à un retour en Catalogne par le quotidien Sport, lequel avançait cette semaine l’idée de voir le septuple Ballon d’Or être prêté dès janvier à son ancien club.

Appelé à commenter cette information ce samedi en conférence de presse, l’entraîneur de l’Inter Miami, Tata Martino, a livré une drôle de réponse : «Messi à Barcelone ? Ça va être pour se promener, non ? Cela me surprend, je n’en sais rien, a lâché l’ancien technicien du Barça (2013-2014), avant de poursuivre. Si vous me dites qu’il va à Barcelone en vacances, je dirais oui, c’est probable, mais je n’en suis même pas sûr.»