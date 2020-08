Borussia M'Gladbach : Marcus Thuram joueur de l'année

Arrivé l'été dernier en provenance de l'En Avant Guingamp, Marcus Thuram (23 ans) s'est rapidement imposé du côté du Borussia Mönchengladbach (10 buts et 8 passes décisives en 31 apparitions en Bundesliga), participant activement à la qualification des siens, 4es au classement final, pour la Ligue des Champions.

Une première saison particulièrement réussie qui a valu à l'attaquant français d'être élu joueur de l'année par les supporters du club allemand, avec 43,7% des suffrages exprimés devant Yann Sommer (26,5%) et Dennis Zakaria (12,9%). «C'est une belle récompense. Je tiens à remercier les fans et mes coéquipiers pour ce trophée. La saison dernière a été très bonne. Mais j'espère que la nouvelle sera encore meilleure. J'espère que je serai en forme et que je pourrai jouer», a lancé celui qui se remet d'une blessure à la cheville.