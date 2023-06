AC Milan : Arda Güler en approche

La suite après cette publicité

Elle était convoitée par de nombreux cadors européens, mais la pépite du Fener devrait finalement bien rejoindre l’AC Milan. Selon les informations de L’Equipe, le milieu de 18 ans va rejoindre la Lombardie.

La formation italienne va lever sa clause libératoire qui s’élevait à 17,5 millions d’euros, et a dépassé des clubs comme le FC Barcelone et divers clubs anglais. Son nom était aussi évoqué du côté du PSG, mais ce n’est pas allé plus loin que ça.

