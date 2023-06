Fenerbahçe : Arda Güler, la dernière pépite du football turc qui fait sensation

La suite après cette publicité

Ces dernières années, les clubs lancent des joueurs de plus en plus jeunes. Certains éclaboussent les terrains de leurs talents alors qu’ils sont encore au début de leur développement. En Turquie, depuis plus d’un an maintenant, tout le monde ne parle que de Arda Güler. Lancé dès ses 17 ans du côté de Fenerbahçe, le jeune ailier turc a rapidement fait parler de lui enchaînant les performances impressionnantes. Petit, gaucher, très au-dessus de la moyenne techniquement, le jeune joueur formé du côté de Gençlerbirliği s’est rapidement mis les supporters dans la poche sur la fin de saison dernière alors qu’il avait connu quelques pépins physiques. Il finissait l’exercice 2021/2022 avec 24 matches (7 buts et 11 passes décisives). De quoi impressionner certains de ses coéquipiers comme un certain… Mesut Ozil qui était dithyrambique à son sujet « c’est un joueur de classe mondiale. Qualité. Buts, passes décisives. Il va devenir une star mondiale !», confiait l’ancienne star du Real Madrid ou d’Arsenal.

Et la saison dernière, alors que plusieurs observateurs suivaient son profil depuis quelque temps, son nom était cité un peu partout en Europe, notamment du côté du PSG ou la presse turque expliquait que Luis Campos suivait de près les performances du joueur. Le dirigeant portugais voulait rapidement mettre la main sur un jeune talent du football mondial, au profil unique, et déjà dans le viseur des plus grosses écuries européennes. Mais le joueur, de son côté, avait l’ambition, à 18 ans maintenant, de s’imposer pleinement avec Fenerbahçe pour poursuivre sa progression. Alors à l’été 2022, il décidait de continuer du côté des Sarı Kanaryalar (Les Canaris Jaunes) pour le plus grand bonheur du club, qui avait fixé le montant de sa clause à 30 millions et qui avait dans ses rangs un joueur offensif très polyvalent. «Avant que le ballon ne revienne à ses pieds, il pense pour 2-3 positions avant. 6, 8, 10… Il semble capable de jouer les trois postes ensemble. Si Arda était un expatrié, il n’aurait pas été possible pour lui d’entrer dans l’équipe nationale comme Mesut Özil», confiait son ancien coach à Gençlerbirliği Erol Tokgözler auprès de CCN Turquie.

Le PSG et Naples sur lui

Cette saison, Arda Guler a mis du temps avant de s’imposer dans la formation de Jorge Jesus. Il faut dire que sa relation avec le coach de 68 ans n’est pas un long fleuve tranquille. Au contraire. Après avoir commencé la saison sur le banc, le jeune international turc (2 sélections) n’a pu jouer que des petites minutes à droite et à gauche pendant les 6 premiers mois. L’ancien coach de Benfica estimait que son joueur était encore trop jeune et pas encore prêt pour pouvoir prétendre à une place de titulaire. Une gestion qui avait le don d’agacer les supporters qui n’avaient pas manqué de siffler leur coach à plusieurs reprises. Finalement, le technicien brésilien a fini par changer de stratégie avec son joueur après la trêve post Coupe du Monde. Depuis, Arda Guler enchaîne enfin et confirme donc tout son talent. Sur la deuxième partie de saison, il a été l’un des grands artisans de la deuxième place des siens. Depuis qu’il est titulaire (ou presque), Arda Guler est très souvent décisif. Il reste d’ailleurs sur 2 buts et 4 passes décisives sur les 9 derniers matchs. Son dernier exploit en date ? Une passe décisive somptueuse d’un extérieur du pied à la Modric du milieu de terrain après s’être joué de deux adversaires avant ça.

Pourtant, la relation entre Jorge Jesus et Arda Guler continue d’être au centre des débats. Très souvent, l’ancien entraîneur de Flamengo sort assez tôt dans le match son joueur qui n’apprécie que très peu cette gestion. Lors d’une rencontre face à Trabzonspor, Arda Guler l’a d’ailleurs fait savoir au moment de sa sortie avec un échange virulent avec son coach qui a enflammé la presse turque. « Arda n’est pas un cas à part, je ne fais que l’avertir sur des questions tactiques et techniques. Je ne fais que l’avertir sur des questions tactiques et techniques. Lorsque nous vivons les émotions intenses du match, cela peut être mal compris de l’extérieur. Il n’y a pas eu de situation particulière entre nous. Il s’agissait d’un avertissement d’un entraîneur normal à son joueur. Le match qu’il a joué aujourd’hui est l’un de ses meilleurs », expliquait ensuite Jorge Jesus. Un tempérament de feu, un talent indéniable, Arda Guler ne laisse personne indifférent et devrait rapidement poursuivre sa carrière à l’étranger alors que Naples a aussi coché son nom. Fenerbahçe a fixé son prix à 30 millions. De son côté, Jorge Jesus sait aussi qu’Arda Guler doit désormais quitter le club pour poursuivre sa progression. «Si Arda Güler a le niveau pour la C1 ? Nous verrons cela. Ici l’équipe championne joue 3 éliminations. C’est une situation difficile. Arda Güler doit d’abord changer de championnat pour être en Ligue des champions». Son prochain club sera donc scruté avec intérêt, car désormais la SuperLig semble trop petite pour lui.