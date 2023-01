EdF : Jonathan Clauss raconte sa déception après sa non-sélection à la Coupe du Monde

La suite après cette publicité

Appelé lors de chaque rassemblement en Bleus depuis mars 2022, Jonathan Clauss avait figuré comme l’un des grands absents de la liste de Didier Deschamps pour participer à la Coupe du Monde au Qatar (20 novembre - 18 décembre). Une déception pour le Marseillais qui avait vu Jules Koundé et Benjamin Pavard lui être préférés. Interrogé au micro de Canal +, l’ancien joueur de Lens est revenu sur cette étape douloureuse de sa carrière.

«La veille, je me réveille à 2h du matin. J’ai eu une intuition comme quand tu passes le bac et que tu te dis ‘je ne l’ai pas’. Je pensais que ce n’était pas possible. Je tourne dans mon lit, je vais sur Twitter et je vois les premières 'infos’ qui disent que je serais hors course, pour un changement de système. J’ai une petite 'adrénaline’, je me dis 'ce n’est pas possible’. Au final, à 20h, je n’avais pas de mots. J’étais dans le vide, dans le flou total pendant une heure…», a déclaré le Marseillais avant d’ajouter qu’il n’en voulait pas pour autant à Didier Deschamps : «Comment en vouloir à Didier Deschamps alors que c’est celui qui m’a fait toucher l’équipe de France du bout du doigt, alors qu’il y a 10 ans j’étais au fond du gouffre ? C’est à moi de faire en sorte d’être indiscutable.»

