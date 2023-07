Toulouse : Frank Magri débarque chez les Violets

Toulouse enregistre un renfort sur le front de son attaque ! Sur les tablettes du Téfécé depuis plusieurs jours, Frank Magri est devenu officiellement la quatrième recrue toulousaine depuis le début du mercato estival, ce vendredi. L’attaquant franco-camerounais débarque en provenance du Sporting Club de Bastia. Toutefois, la durée du contrat du joueur de 23 ans n’a pas été divulguée par les Violets. À noter que Frank Magri sort d’une saison plus que correcte avec le pensionnaire de Ligue 2 dans la mesure où il a inscrit 13 buts et délivré 4 passes décisives en 24 rencontres. Au cours de sa présentation, le joueur passé par Agen et Mérignac a adressé un bel hommage au club corse avant de manifester ses ambitions avec sa nouvelle écurie.

« Je suis très heureux et très fier de rejoindre le Téfécé après cette belle saison au SC Bastia. J’en profite d’ailleurs pour remercier du fond du cœur l’ensemble du club, des supporters aux dirigeants, de m’avoir donné la chance d’éclore au haut niveau. Aujourd’hui, si j’ai l’opportunité de rejoindre le Toulouse FC, c’est en partie grâce à eux. J’espère maintenant faire de belles choses avec le maillot violet sur les épaules, j’ai hâte de réellement commencer mon aventure ici, côtoyer mes nouveaux coéquipiers et bien préparer la nouvelle saison », peut-on lire dans un communiqué du club.

