Arsenal, OM : William Saliba a tranché pour son avenir

«Surprenant... ou magique», voilà comment le défenseur central français William Saliba a décrit sa première saison sous le maillot de l'Olympique de Marseille. En effet, le joueur de 21 ans a été l'un des éléments-clés de Jorge Sampaoli lors du dernier exercice, avec 52 rencontres disputées dans la deuxième meilleure défense du championnat (38 buts encaissés) : «c'est ma première saison complète. J'avais à cœur de montrer qui je suis vraiment. C'est un bilan très positif et vraiment je suis très content de ma saison.»

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le Marseillais a avoué redouter son arrivée dans la cité phocéenne l'été dernier, avant d'offrir à ses supporters une qualification en Ligue des champions la saison prochaine : «j'appréhendais un peu parce que, voilà, Marseille quand tu as un œil de l'extérieur, tu dis : "Ah ouais, c'est bien, mais ça passe ou ça casse". Et c'est pour ça que j'avais cette petite boule au ventre en me disant : "Là, tu vas dans un club et faut pas rigoler, faut pas t'amuser, faut jouer à fond chaque match".»

Saliba veut prouver à Arsenal

Convoqué pour la première fois avec les Bleus en mars dernier, l'ancien Stéphanois est revenu sur son intégration dans le groupe France : «tu vois des joueurs que tu suivais quand tu étais petit. Et maintenant, tu es dans le même vestiaire qu'eux, tu t'entraînes avec eux, tu joues avec eux. Quand tu goûtes à cette sensation, tu n'as plus envie de t'en passer, donc je vais travailler très très très dur pour être le plus de fois rappelé possible», avant d'avouer avoir la Coupe du monde au Qatar en ligne de mire. «Oui, bien sûr. Quand tu es en équipe de France, tu as envie d'y être. C'est un objectif.»

Enfin, interrogé sur son avenir, l'international aux 3 sélections n'a pas caché son envie de retourner à Londres, où il est lié avec les Gunners jusqu'en 2024 et où il veut réussir à s'imposer dans l'effectif de Mikel Arteta : «j'appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans. Je serai à la reprise avec Arsenal. J'ai fait zéro match et j'ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d'avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club. Mais ça ne dépend pas que de moi. Dans tous les cas, partir comme ça, ça serait dommage.» Le message est passé.