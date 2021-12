Ligue 1 : le très bon coup de l'OM

La suite après cette publicité

Cette saison 2021/2022 de Ligue 1 est des plus passionnantes. Hormis le Paris Saint-Germain qui a déjà pris le large en tête du classement, la lutte pour les deux places restantes sur le podium est renversante. Et hier soir, c'est l'Olympique de Marseille qui a été le grand gagnant de la 16e journée de L1. Nice a dû partager les points à Paris (0-0), Rennes a perdu à domicile face au LOSC (1-2), Lens a été tenu en échec à Clermont (2-2) et l'OL a chuté au Groupama Stadium contre Reims (1-2).

Résultat : l'OM est ce matin dauphin du PSG avec un point d'avance sur les Rennais, deux sur les Niçois et trois sur les Lensois. Souvent obligés de partager les points ces derniers temps, les Marseillais ont donc réussi à faire un joli bond au classement après leurs deux succès consécutifs en championnat. Pas forcément donné favori pour la deuxième place, l'OM est en train de se placer idéalement alors que la mi saison arrive. Pour autant, pas question de s'enflammer.

L'OM ne s'enflamme pas

«Nous sommes contents. On est sur une bonne dynamique. il faut en profiter, il y a parfois des moments plus difficiles qui peuvent arriver, donc on profite des bons. On est sur une bonne dynamique et il faut continuer comme ça», a déclaré Pau Lopez, suivi par William Saliba. «C'est sûr qu'on est bien, après on sait qu'il reste beaucoup de matches. On sait qu'il faut enchaîner dès samedi (contre Brest) parce que c'est très serré. Si on se relâche, on peut vite redescendre. Si on veut rester là, on a qu'à continuer avec cet état d'esprit».

Une théorie forcément validée par Jorge Sampaoli. «Il faut continuer à apprendre, à grandir, à progresser dans ce championnat qui est très difficile. Il faut gagner en efficacité, être plus tranchant, éviter de souffrir dans les transitions. C'est un travail de tous les jours. Et surtout continuer à prendre du plaisir en jouant de cette manière à chaque fois. On est donc très content du résultat, surtout contre une équipe qui a été performante contre tous les grands du championnat». Une satisfaction qui pourrait être décuplée puisque si la LFP donne match perdu à l'OL suite au lancer de bouteille sur Dimitri Payet, les Marseillais accentueraient un peu plus leur avance sur leurs poursuivants.