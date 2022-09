Espagne : le peuple réclame Iago Aspas !

La suite après cette publicité

Il fait partie des meubles. Voilà presque une dizaine d'années que Iago Aspas fait partie des références au poste d'attaquant en Espagne. Du haut de ses 35 ans, le joueur formé au Celta ne semble pas faiblir, loin de là. Lors de l'exercice 2021/2022, il a terminé avec 17 réalisations au compteur, et il a démarré cette nouvelle saison sur les chapeaux de roue avec 5 buts en autant de rencontres de championnat. En plus des statistiques particulièrement brillantes, le Galicien est brillant dans le jeu, créant énormément de différences pour lui ou pour ses partenaires dans les derniers mètres. On peut le dire sans sourciller : il fait partie des meilleurs joueurs du championnat espagnol.

De l'autre côté des Pyrénées, on espère le voir au Mondial. Il n'a pas été retenu dans les derniers groupes de Luis Enrique, qui lui a préféré des joueurs comme Alvaro Morata, Raul de Tomas ou Gerard Moreno. Mais cette fois, il sera difficile pour le sélectionneur ibérique de justifier une absence de la vedette du Celta. Du moins, auprès du public. Sa dernière apparition sous la tunique rouge remonte à juin 2022 et depuis, bon nombre de joueurs offensifs sont passés par là. Mais lui a dû prendre son mal en patience. En Espagne, ça fait forcément débat, d'autant plus que Luis Enrique, plutôt têtu voire arrogant pour beaucoup, ne fait pas totalement l'unanimité. « Iago prouve depuis très longtemps qu'il est un grand attaquant. Il mérite d'être en sélection plus régulièrement. Il peut apporter beaucoup à Luis Enrique, surtout en sortant du banc, il peut être décisif », expliquait par exemple Guti, désormais consultant pour DAZN, au sujet de ce débat qui anime l'Espagne.

Victime de son profil ?

« La sélection ? Le message que je peux envoyer, ce sont les 90 minutes que je viens de faire avec mon équipe et ce que je fais depuis des années, en essayant de marquer et donner le plus de passes décisives », confiait Aspas après la victoire du Celta face à Cadiz le week-end dernier. Il convient aussi de signaler que si Aspas n'a pas fait partie des plans de Luis Enrique ces dernières saisons, c'est aussi pour des raisons défensives. Le Galicien ne serait pas aussi prompt à effectuer les tâches défensives exigées par le sélectionneur, intransigeant sur le pressing haut sur les défenseurs adverses par exemple. Là où d'autres joueurs comme ceux cités plus haut, ou même des ailiers comme Dani Olmo, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal et Pablo Sarabia ne lésinent pas sur les efforts.

Autre point essentiel : Iago Aspas est-il un numéro 9 ou un deuxième attaquant ? Du côté du Celta, il a une liberté totale de mouvement, et tourne généralement autour d'un autre numéro 9 au profil moins mobile, avec le côté droit comme zone préférentielle. Bien sûr, il ne peut pas avoir ce même rôle de leader offensif et de playmaker en sélection, et ce n'est pas forcément ce que semble chercher Luis Enrique de toute manière. En équipe nationale, il avait d'ailleurs surtout joué en tant qu'ailier droit, mais dans un registre un peu différent à celui qu'il connait en club, un peu trop cantonné à ce rôle de joueur de côté qui sert à ouvrir le jeu avant de repiquer, lui qui est plutôt un joueur intérieur. Aspas est-il vraiment compatible avec le système de Luis Enrique ? Autant dire que vendredi, la liste de l'ancien coach du Barça sera scrutée de très près...