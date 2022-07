Manchester City, PSG : Pep Guardiola réagit à la rumeur Neymar

La suite après cette publicité

L’avenir de Neymar (30 ans) fait décidément beaucoup parler. Désormais lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, l’international auriverde ne fait plus partie des intouchables du club de la capitale. Pour preuve, les Rouge et Bleu auraient déjà essayé de le recaser ailleurs. Sans succès jusqu’à présent.

Hier, Le Parisien a d’ailleurs affirmé que les Franciliens ont proposé les services de leur numéro 10 à Manchester City. Le quotidien a précisé que les champions de France auraient aimé échanger Neymar contre l’une des stars de l’équipe de Pep Guardiola. Présent à Houston avec ses hommes dans le cadre d’une tournée estivale aux États-Unis, l’entraîneur des Citizens a immédiatement réagi à cette rumeur.

Guardiola dément

« Je suis désolé pour Le Parisien, mais ce n’est pas vrai. Leur information n’est pas juste. Neymar est un joueur incroyable et selon les infos que j’ai, c’est un gars incroyablement sympa. Mais ce n’est pas vrai. Chaque été, on annonce que Manchester City va acheter 150 joueurs », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par The Times, avant d’évoquer le mercato.

« Nous verrons bien pour ce qui est du recrutement. Txiki (Begiristain) et son équipe observent. Il saura ce qui est bon pour l’équipe. » Pour rappel, les champions d’Angleterre en titre ont, pour le moment, recruté deux renforts majeurs : Erling Haaland et Kalvin Phillips, tous les deux engagés pour près de 120 M€.