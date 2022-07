Le PSG a offert Neymar en échange d'une star de Manchester City !

Quand le président Al-Khelaïfi a déclaré que l’ère du bling bling était terminée au Paris Saint-Germain, il visait indirectement Neymar. À 30 ans, la star brésilienne a déjà passé cinq saisons en France, mais le rapport entre son rendement et l’investissement consenti (222 M€ + un salaire annuel de 36 M€) est très loin de satisfaire ses patrons.

Ces dernières semaines, les relations entre les deux parties se sont donc logiquement tendues, notamment depuis que le désir du PSG de se débarrasser de l’international auriverde a fuité. De quoi éveiller l’intérêt de Milan, la Juventus, mais surtout de Chelsea et de son nouveau boss, Todd Boehly. Un intérêt londonien qui avait même poussé Thiago Silva à demander publiquement à son compatriote de le rejoindre à Stamford Bridge.

Neymar en échange d’un joueur

Depuis, Neymar est toujours un joueur du PSG. Et dans un live accordé sur les réseaux sociaux, l’ancien Blaugrana s’est dit prêt à tout casser cette saison. « Cette saison, tous les tirs vont rentrer, les coups francs, les têtes... Je me sens bien. Je suis confiant ! Je me suis beaucoup entraîné pendant mes vacances. » Cependant, Le Parisien nous apprend que le PSG a vraiment fait le forcing pour s’en séparer.

Le quotidien révèle que Neymar a ainsi été proposé à Manchester City. Malgré les relations cordiales, mais sans plus, entre les deux rivaux du Golfe (le Qatar côté parisien, les Émirats arabes unis côté mancunien), Paris a proposé Neymar en échange d’un joueur (qui pourrait être Bernardo Silva). Un deal rapidement tué dans l’oeuf par les Citizens qui n’ont pas voulu prendre le risque de chambouler leur équipe et leur vestiaire avec une star mondiale. Sauf revirement de situation, Neymar va donc bel et bien rempiler pour une sixième saison en France.