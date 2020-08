Arturo Vidal tacle l'ADN du Barça

L’histoire d’amour entre le FC Barcelone et Arturo Vidal semble plus que jamais toucher à sa fin. S’il lui reste encore une année de contrat à parapher, le milieu de terrain chilien de 33 ans ne serait pas contre un départ dès cet été. C’est en tout cas ce qu’affirme le quotidien espagnol Mundo Deportivo. Dans une interview accordée à La Tercera, l’ancien milieu de terrain du Bayern n’a pas hésité à remettre en cause l’ADN du Barça qui selon lui est sur le déclin.

« Le club a fait des choses qui ne vont pas avec une équipe de premier niveau. Barcelone doit d'abord changer sa façon de penser. Cela a beaucoup évolué, l'ADN est déjà à la traîne et les autres équipes s'améliorent sur d'autres aspects. Le football en ce moment est plus physique, avec plus de force et de vitesse, et la technique passe parfois au second plan », affirme-t-il avant d’évoquer un potentiel transfert vers la Juventus. En effet, ce dernier ne rentrerait pas dans les plans de Ronald Koeman et pourrait selon ses dires, accepter une offre des Bianconeri si ces derniers venaient à frapper à sa porte. Décidément les tensions ne sont pas prêtes de s'arrêter chez les Culés.