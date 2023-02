Vidéo : le retour de Kylian Mbappé enflamme la Twittosphère

La suite après cette publicité

Un retour express ! Le 2 février dernier dernier, Kylian Mbappé (24 ans) était sorti sur blessure lors du match face à Montpellier. Le lendemain, le PSG a annoncé une absence de 3 semaines minimum pour son crack. Une absence qui a donné pas mal de maux de tête au club parisien, qui reste notamment sur deux défaites de rang. Eh bien l’attaquant français est de retour ! Il a repris le chemin de l’entraînement hier et a participé à la séance collective en intégralité aujourd’hui. Kylian Mbappé est bien présent dans le groupe pour affronter le Bayern Munich demain dans le cadre des 8èmes de finale de la Ligue des Champions. Une titularisation est même possible, même si aucun risque ne sera pris. En tout cas, cette nouvelle a fait trembler la Twittosphère et a redonné espoir aux supporters parisiens.

À lire

LdC, PSG : un onze sans Kylian Mbappé mais avec Warren Zaïre-Emery