PSG : Kylian Mbappé dans le groupe pour la réception du Bayern Munich

La reprise de la Ligue des Champions approche, c’est dans moins d’un jour pour le Paris Saint-Germain. Ce mardi, le club de la capitale recevra le Bayern Munich au Parc des Princes (21h), pour la première manche d’un affrontement décisif pour la suite de la saison. Un choc très attendu, alors que les Parisiens restent sur deux défaites successives et inquiétantes face à l’OM, en Coupe de France (1-2) et l’AS Monaco, en Ligue 1 (1-3).

Et il y a une très bonne nouvelle pour Christophe Galtier et son staff. Ces dernières heures, l’optimisme était revenu concernant la présence de Kylian Mbappé pour ce choc, ainsi que celle de Lionel Messi dans le groupe parisien, également incertain. Le PSG a mis fin au suspense puisque le groupe est tombé et les deux stars parisiennes sont là. Reste à savoir si le PSG prendra le risque d’aligner directement Kylian Mbappé, pour la réception des Bavarois. Forfait pour le déplacement à Monaco ce week-end, Marco Verratti réintègre lui aussi les rangs. En revanche, Renato Sanches et Nordi Mukiele ne seront pas à disposition du staff francilien.

Le groupe complet du PSG

Gardiens : Donnarumma, Letellier, Rico

