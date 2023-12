Le PSG fait une première offre pour Gabriel Moscardo

Depuis la nomination de Luis Campos en tant que directeur sportif, le PSG essaye de plus en plus de mettre la main sur les jeunes pépites de demain. Cet été, le club décidait ainsi de récupérer en provenance de Benfica le jeune Cher Ndour. Et si pour l’Italien, pour le moment, ce transfert n’a pas porté ses fruits, la direction parisienne continue de tenter des coups. Cette fois-ci, la prochaine cible parisienne se trouve au Brésil et elle évolue du côté des Corinthians. Il y a quelques jours, nous vous révélions que le PSG tentait de chiper le milieu défensif de 18 ans Gabriel Moscardo.

Âgé de 18 ans et sous contrat jusqu’en 2026, ce milieu de terrain est apparu à 17 reprises en championnat brésilien. Observé par bon nombre de recruteurs des quatre coins du monde, le natif de Taubaté dispose d’une très belle cote. Forcément, son profil avait tapé dans l’œil de Chelsea qui souhaitait se l’offrir rapidement. Nous vous avions ainsi révélé que la première offre des Blues avait même été refusée (20 millions d’euros). Les Corinthians attendent plutôt 25 millions dans ce dossier. Et forcément, le PSG en a profité puisqu’il s’est immiscé dans les discussions. Luis Campos, en contact avec l’agent du joueur, a même programmé une rencontre avec Giuliano Bertolucci qui fait office d’intermédiaire dans ce dossier.

Une offre de 22 millions

Ces dernières heures, le PSG est ainsi passé de manière concrète à l’action dans ce dossier. Selon nos informations, une première offre a été transmise à la direction du club brésilien. Cette offre est de 22 millions d’euros. Les négociations se poursuivent donc entre les deux clubs pour un accord total. De son côté, le néo-international U23 brésilien a déjà fait son choix et souhaite rejoindre le PSG lors du prochain mercato. Un grand pas pour Paris dans ces négociations.

Autre point qui devrait peser dans la balance côté PSG, selon nos indiscrétions, les Corinthians ne souhaitent pas que ces négociations s’éternisent. En effet, le président du club brésilien veut boucler ce transfert avant le début du mois de janvier. L’idée est même de boucler l’accord dans les prochains jours. Pourquoi ? Car Duílio Monteiro Alves, actuel président du club, quittera ses fonctions au mois de janvier. Et il souhaite donc conclure ce deal avant son départ en fin d’année 2023 alors qu’Augusto Melo, qui a récemment gagné les élections ce 25 novembre, débarquera prochainement.