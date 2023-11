Mercato : le PSG en passe de doubler Chelsea au finish pour Gabriel Moscardo !

Si les adversaires de l’équipe de France sont jaloux du réservoir de talents des Bleus, le Brésil n’a rien à envier aux Tricolores. Depuis quelque temps maintenant, les grands clubs n’hésitent plus à traverser l’Atlantique pour aller recruter des talents brésiliens très jeunes. L’exemple le plus parlant est le Real Madrid qui a rapidement verrouillé les dossiers Vinicius Junior, Rodrygo et plus récemment le crack Endrick. Et à ce petit jeu, Chelsea n’est pas en reste.

Une offre de 20 M€ refusée

Les Blues se sont fait une spécialité d’aller recruter de jeunes pépites brésiliennes telles qu’Angelo, Washington ou Andrey Santos. Et dernièrement, le club de Todd Boehly a flashé sur un joueur des Corinthians, Gabriel Moscardo. Décrit comme un milieu défensif solide dans les duels et techniquement pas maladroit, Moscardo est âgé de 18 ans et sous contrat jusqu’en 2026. Apparu à 16 reprises en championnat brésilien, le joueur possède une belle cote.

Il est en effet courtisé par FC Barcelone, Liverpool, Arsenal et donc Chelsea. Les Londoniens sont même passés à l’action, mais ont vu une première offre de 20 M€ être refusée. Pourtant, certains médias locaux annonçaient ces dernières heures que la vente du jeune milieu aux Blues était ficelée. Une version rapidement démentie par la chaîne Youtube Meu Timão, le blog TV Bandeirantes et Globoesporte qui a réussi à contacter Kia Joorabchian qui travaille dans ce dossier pour la partie Angleterre. « Non, la vente n’a pas été conclue ». C’est là que le Paris Saint-Germain arrive.

Luis Campos bientôt au Brésil

Nous pouvons vous confirmer que le club de la capitale est en train d’inverser la tendance dans ce dossier, comme l’indique le média Esporte R7. Luis Campos va prochainement se rendre au Brésil pour rencontrer les dirigeants des Corinthians et l’intermédiaire Giuliano Bertolucci pour tenter de boucler le dossier. Nous sommes d’ailleurs en mesure de vous affirmer que le conseiller football est en négociations avancées avec l’agent de Moscardo, Rodolfo Ximenes. Pour ce qui est du tarif, la formation pauliste espère en tirer au moins 25 M€.

Un prix qui reste élevé, mais qui s’explique par le fait que les Corinthians ne possèdent que 80% des droits économiques du joueur. De plus, il convient d’indiquer que les Parisiens devront convaincre non plus un, mais deux présidents. En effet, le boss actuel Duilio Monteiro va céder son trône en janvier prochain à Augusto Melo. Les deux dirigeants doivent donc logiquement être sur la même longueur d’onde pour que ce dossier aille jusqu’à son terme. Enfin, si Paris parvient à boucler cette opération, il y a des chances pour que Moscardo soit prêté dans la foulée à son futur ex-club jusqu’à la fin de la saison 2023/2024.