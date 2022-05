Liverpool en passe de signer le plus gros contrat de sponsor maillot de l’histoire

La suite après cette publicité

Selon Daily Mail, Liverpool devait prochainement signer le plus gros contrat pour un sponsor maillot de l’histoire du football. Les Reds seraient sur le point de prolonger leur bail avec la banque anglaise Standard Charted qui est le sponsor officiel depuis 2018 et dont le contrat avec les pensionnaires d’Anfield expire à la fin de la saison prochaine.

Le sponsor devra doubler les 48 millions d’euros qu’il verse actuellement à Liverpool et ainsi débourser la somme record de 96 millions par an pour rester sur le maillot de l’équipe de Jürgen Klopp. Cela ferait de ce nouveau contrat, le plus lucratif de l'histoire du football. Si jamais la banque londonienne n’était pas disposée a versé cette somme, le club des bords de la Mersey a d’autres options puisque plusieurs entreprises sont très intéressées pour apparaitre sur le maillot de Liverpool.