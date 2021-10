Brest : Brendan Chardonnet prolonge

Cadre de l'effectif du Stade Brestois, Brendan Chardonnet (26 ans) prolonge officiellement son aventure avec le club breton. Ce vendredi, le SB29 a annoncé que le défenseur central, titulaire à sept reprises en Ligue 1 depuis le début de la saison et auteur d'un but contre Clermont, reste un joueur brestois jusqu'en 2025.

Une bonne nouvelle pour les hommes de Michel Der Zakarian pointant actuellement à la 19ème place du championnat de France (4 points et aucune victoire) et qui auront besoin de toutes leurs forces en présence pour relever la tête et se sortir de cette dangereuse zone de relégation. Prochaine rencontre prévue ce samedi à 21 heures contre l'OGC Nice à l'occasion de la neuvième journée de L1.