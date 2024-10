CAF Awards 2024 : le tweet assassin de Pierre-Emerick Aubameyang sur son absence des 10 nommés

Ce jeudi, on vient de connaître le nom des 10 joueurs sélectionnés pour le titre de meilleur joueur africain de l’année lors des CAF Awards 2024. On retrouve ainsi Amine Gouiri (Algérie), Edmond Tapsoba (Burkina Faso), Simon Adingra (Côte d’Ivoire), Chancel Mbemba (RDC), Serhou Guirassy (Guinée), Achraf Hakimi (Maroc), Soufiane Rahimi (Maroc), Ademola Lookman (Nigéria), William Troost-Ekong (Nigéria) et Ronwen Williams (Afrique du Sud). Alors que Serhou Guirassy et Ademola Lookman font partie des favoris, de nombreux absents de taille sont à noter comme l’Égyptien Mohamed Salah, les Marocains Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi, le Nigérian Victor Boniface, le Ghanéen Mohammed Kudus ou encore le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Excellent la saison dernière avec l’Olympique de Marseille où il a marqué 30 buts et délivré 11 offrandes en 51 matches tout en atteignant les demi-finales de la Ligue Europa, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas apprécié le fait de ne pas avoir été nominé pour un trophée qu’il a déjà remporté en 2015. Sur les réseaux sociaux, il s’est fendu de plusieurs tweets moqueurs : «et le top 6 let’s go ! Ah non merde, c’est le top 6 de ceux qui n’y sont pas. Peut-être on est des joueurs de squash ?» Nul doute que les décisions des organisateurs des CAF Awards vont continuer de faire parler.