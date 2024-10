Liga : Gérone s’impose contre l’Athletic Bilbao dans un scénario fou

En difficulté depuis le début de saison, Gérone devait se rassurer contre l’Athletic Club ce dimanche pour remonter dans les premières places. Mais cela a été plus compliqué que prévu, puisque Gazzaniga a été décisif en repoussant un penalty de Berenguer (15e). Mais dans la foulée, le jeune Asprilla ouvrait le score pour les Catalans (1-0, 39e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Bilbao 14 9 3 4 2 3 13 10 11 Girona 12 9 -1 3 3 3 11 12

Un avantage de courte durée, puisque Sancet égalisait quelques instants plus tard (1-1, 41e) et tout était à refaire pour Gérone. Toujours en difficulté, la formation catalane a encore été sauvée par son gardien Gazzaniga, qui a encore arrêté un penalty de Herrera (59e). Et en toute fin de partie, Bilbao concédait un penalty, transformé par Stuani (2-1, 90e+7). Une victoire à l’arrachée pour Gérone, qui remonte à la 11e de Liga. De son côté, l’Athletic Club descend au 6e rang avant la trêve internationale.