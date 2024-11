Bologne - Lille : les compositions officielles

Pour cette 5ème journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, le LOSC se déplace sur la pelouse de Bologne ce mercredi à 21h (suivez la rencontre en direct sur FM). Placés à la 17ème place du classement, les Lillois sont sur une excellente dynamique dans cette coupe d’Europe avec des résultats plus que positifs avec des victoires contre le Real Madrid et l’Atlético de Madrid et un nul contre la Juventus. Le plus dur est passé pour les joueurs de Genesio dans cette Ligue des Champions bien qu’il reste le déplacement à Anfield en janvier prochain. Après avoir surpris, il faut maintenant confirmer contre des adversités plus faibles que les cadors européens. Avec un succès, le LOSC s’installerait véritablement dans ces places de barragistes. D’autant qu’ils sont sur une excellente série puisqu’ils n’ont pas perdu depuis la 1ère journée de Ligue des Champions contre le Sporting. En face, c’est plus compliqué pour Bologne qui découvre la C1. Les joueurs de Vincenzo Italiano ont 3 défaites pour 1 match nul. La suite s’annonce compliquée pour espérer se qualifier en barrages.

Pour confirmer, Genesio continue de faire confiance à Bouaddi au milieu de terrain avec André et le jeune Mukau qui fête sa première titularisation en Ligue des Champions. Sahraoui et Fernandez-Pardo sont placés sur les ailes pour alimenter David. Les joueurs de Bologne évolueront, eux aussi, en 4-3-3 avec Beukema et Lucumi en défense centrale. Ferguson, Freuler et Fabbian au milieu de terrain puis Ndoye et Orsolini sur les ailes.

Les compositions d’équipes :

Bologne : Skorupski - Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis - Fabbian, Freuler, Ferguson (cap.) - Orsolini, Dallinga, Ndoye.

LOSC : Chevalier - Meunier, Diakité, Ribeiro, Gudmundsson - Mukau, André (cap.), Bouaddi - Sahraoui, David, Fernandez-Pardo.