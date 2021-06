Amical : l'Autriche tenue en échec par la Slovaquie

J-5 avant le début de l'Euro 2020 ! En attendant, les différentes nations poursuivent leur préparation dans l'optique d'être en pleine possession de leurs moyens pour entamer la compétition. Ce dimanche, l'Autriche n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre la Slovaquie (0-0), deux sélections respectivement dispatchées dans le groupe C (avec les pays-Bas, la Macédoine du Nord et l'Ukraine) et le groupe E (en compagnie de la Pologne, de l'Espagne et de la Suède).

La suite après cette publicité

Les Die Rot-Weiss-Roten, emmenés par David Alaba et Marcel Sabitzer, titulaires, ont dominé la rencontre (17 tirs à 10) sans parvenir à forcer le verrou slovaque et mettre le ballon au fond des filets de Martin Dubravka, faisant preuve d'imprécision dans le dernier geste (5 tirs cadrés partout). L'Autriche, après sa défaite face à l'Angleterre mercredi, ne se rassure pas avant son entrée en lice dans l'Euro 2020 contre la Macédoine du Nord (13 juin). De son côté, la Slovaquie enchaîne un deuxième nul consécutif après celui concédé contre la Bulgarie (1-1) mardi. Pas forcément idéal avant de retrouver la Pologne pour entamer l'Euro (14 juin).