Bayern Munich : la mise au point de la direction sur Hansi Flick

Le divorce entre l'entraîneur bavarois et sa direction est pratiquement acté. Samedi, le tacticien germanique a annoncé vouloir quitter le club en fin de saison, et ce, de façon publique. Selon les médias locaux, les dirigeants du Bayern n'avaient pas été mis au courant de sa future sortie médiatique. Ce dimanche, ces derniers ont donc tenu à faire une mise au point et démentir cette info.

« Samedi, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Bayern, a informé le public de son souhait de mettre fin à son contrat, qui court jusqu'en juin 2023, avant la fin de la saison en cours. Hansi Flick avait fait part ce souhait de quitter le FC Bayern München AG depuis la semaine dernière. Hansi Flick et le FC Bayern ont convenu de se concentrer sur les matchs contre Wolfsburg, Bayer 04 Leverkusen (20 avril) et le 1. FSV Mainz 05 (24 avril) afin de ne pas perturber la pleine concentration de tout le club sur ces trois matchs importants. Le FC Bayern désapprouve la communication unilatérale de Hansi Flick et poursuivra les discussions comme convenu après le match à Mayence », a expliqué le club dans un communiqué officiel.