Olivia Smith, la star qui repousse les limites du football féminin

Nous sommes en plein Euro féminin mais c’est bien un record mondial qui a été battu ce jeudi. Arsenal vient de débourser 1 million de livres, soit 1,15 million d’euros pour s’offrir les services d’Olivia Smith. Non seulement, la barre symbolique du million (pour l’Angleterre) a été dépassée, mais la Canadienne devient surtout la recrue la plus chère de l’histoire. Elle dépasse l’Américaine Naomi Girma, recruté de San Diego Wave par Chelsea pour 1,05 M€ en janvier dernier, et donc première à franchir le cap du million d’euros. Ce record n’aura tenu que 5 mois et c’est même la 7e fois en 5 ans que la marque est rehaussée.

Il faut dire qu’en un an de présence seulement en Angleterre, Smith s’est fait un prénom. La milieue de terrain offensive a tenu la baraque à Liverpool, en dépit d’une saison collective ratée, terminée à la 7e place de la FA Women’s Super League. La Canadienne a inscrit 7 buts en 20 matchs de championnat, et en a profité pour devenir la première joueuse à marquer pour l’équipe féminine des Reds à Anfield. Mais la fin de saison a été délicate pour Liverpool, sans entraîneur depuis le limogeage de Matt Beard en février… Les Gunners ont senti la bonne affaire.

Une saison remarquée à Liverpool

«C’est un privilège et un honneur de signer pour Arsenal, a-t-elle déclaré dans le communiqué transmis à la presse. C’est mon rêve de concourir pour les plus grands titres ici en Angleterre et en Europe et je suis ravi de commencer et de contribuer à y parvenir ici avec Arsenal. L’ambiance créée par les supporters à l’Emirates Stadium est incroyable et j’ai hâte de connaître ça.» Celle qui a fait partie des nommés pour le prix de joueuse de la saison et de la meilleure espoir du championnat, a signé un contrat de 4 ans. C’est dire l’engouement suscité outre-Manche.

Les championnes d’Europe ont titre n’ont pas hésité à sortir le plus gros chèque de l’histoire pour faire venir l’internationale (18 sélections, 4 buts). Liverpool aussi réalise un sacré bénéfice car elle avait été achetée 250 000 livres (290 000 €) du Sporting CP il y a un an seulement. Au Portugal, la jeune joueuse a tout simplement crevé l’écran. Alors qu’elle vivait sa première expérience européenne, Smith terminait sa saison avec 13 buts et 9 passes décisives en 18 matchs. Elle a permis aux Leones de finir 2e du championnat et rafler le titre de meilleure espoir.

Courtisée par le PSG et Chelsea, elle choisit… le Sporting CP

Précoce, c’est bien ce qui définit la native de North York dans l’Ontario. Comme sur le terrain, elle fait tout plus rapidement que les autres. En 2019, cette grande fan de taekwondo est sélectionnée chez les A canadiennes pour la première fois et ce face au Brésil de son idole, Marta. Elle n’a alors que 15 ans. La milieue-buteuse a tapé dans l’oeil de sa fédération depuis un moment déjà puisqu’elle fréquentait les sélections de jeunes dès 12 ans. Mais, c’est bien en 2022 lors de son passage aux North Toronto Nitros que sa carrière décolle. Cette année-là, elle écrase tout sur son passage.

Meilleure jeune joueuse de la saison, attaquante de la saison et soulier d’or avec 18 réalisations en seulement 11 matchs, l’Ontarienne est prête à évoluer au plus haut niveau. Le passage obligé se trouve de l’autre côté de la frontière mais dans le championnat universitaire américain, les choses se passent mal, au point que Smith renonce à la fin de son cursus pour filer en Europe où Chelsea et le PSG l’ont repéré. Mais c’est bien le Sporting qu’elle choisit. «Trente secondes après le début de la vidéo, on s’est dit : "On la signe". Elle avait un talent exceptionnel, rare», rappelle Mariana Cabral à la BBC.

«Le Portugal était un tremplin pour elle»

La coach du Sporting de l’époque a vu juste. «Non seulement elle avait les qualités techniques, mais elle avait aussi le physique. Elle était explosive et forte, douée avec le ballon, capable de dribler.» Malgré les sollicitations de clubs plus huppés, la Canadienne ne veut pas prendre le risque de se brûler les ailes. «C’est pour cela qu’elle est venue chez nous, poursuit Cabral. Elle nous appréciait pour notre façon de jouer à l’époque, axée sur la possession, très offensive, et elle avait besoin de temps de jeu pour progresser. Mais nous savions que le Portugal était un tremplin pour elle. Elle irait vers des endroits plus grands.» La suite lui a donné raison.