Angleterre : Raheem Sterling et la déception de la finale de l'Euro 2020

Dans un entretien accordé à Sky Sports, l'attaquant anglais de Manchester City Raheem Sterling revient sur sa carrière internationale avec les Three Lions, qu'il a rejoint il y a déjà 10 ans (70 sélections, 18 buts). Le Citizen s'est également confié sur la finale de l'Euro 2020, perdue à domicile face à l'Italie (1-1, 3 t. a. b. à 2), regrettant de ne pas avoir pu remporter le premier Championnat d'Europe pour le peuple anglais.

La suite après cette publicité

« Un peu des deux (de la fierté et des regrets, ndlr), il y a toujours des gens qui nous félicitent ou quelque chose comme ça et c'est comme... il n'y a pas grand chose à féliciter car nous n'avons pas gagné. C'est ce qui est génial dans l'équipe, nous ne nous contentons pas de bien faire et de faire le spectacle pour le pays, nous voulions vraiment rentrer à la maison avec ce trophée et c'est la mentalité de l'équipe maintenant. C'est la classe que nous soyons allés en finale mais nous voulons gagner, nous voulons entrer dans l'histoire et je pense que c'est le message depuis le premier jour quand Gareth (Southgate) est arrivé. »