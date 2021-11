RC Lens : le constat lucide de Jonathan Clauss sur son absence avec les Bleus

C'est l'une des sensations du côté du RC Lens, et ce depuis un petit moment maintenant : Jonathan Clauss (29 ans) s'est mis la Ligue 1 à ses pieds ces derniers temps grâce à des performances plus que remarquées dans l'Hexagone. Depuis le début de la saison 2021-2022, le latéral droit français comptabilise déjà 2 buts et 6 passes décisives après 13 journées de championnat. Ses bonnes prestations ne sont pas étrangères à la 2ème place (provisoire) des Sang et Or en L1. Et certains n'ont d'ailleurs pas manqué de souligner son absence de la dernière liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l'équipe de France. Pour le principal concerné, il y a une raison si son heure n'est pas encore venue.

« Je ne vois pas pourquoi je devrais être déçu », a dans un premier temps lâché l'ancien joueur de l'Armenia Bielefeld sur les ondes de RMC ce samedi, après son excellent match lors de la victoire de Lens contre Troyes vendredi (4-0, 13ème journée de Ligue 1), avant de poursuivre. « J’y suis attentif, de plus en plus, parce que beaucoup de gens en parlent. Je regarde un peu plus attentivement mais tout en gardant ce recul. Je ne fais pas de fixette, je me tiens informé mais sans être borné dessus. [...] Si je n’y suis pas, c’est que j’ai encore des étapes à franchir. Mais au moins, je suis sur le bon chemin, et c’est le plus important. » L'heure de Jonathan Clauss, actuel meilleur passeur du championnat de France, n'a en tout cas jamais été aussi proche de sonner.