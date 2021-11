Équipe de France : la liste de Didier Deschamps pour les prochains matchs des Bleus

La suite après cette publicité

Objectif qualification. L'équipe de France reçoit le Kazakhstan (13 novembre, Parc des Princes, Paris) et se déplace en Finlande (16 novembre, Olympiastadion, Helsinki) avec pour mission de valider son billet pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Actuellement en tête de leur groupe D, avec 12 points au compteur et un petit matelas de 3 points sur leur dauphin l'Ukraine, les Bleus doivent assurer ce double rendez-vous pour être présents au rendez-vous.

Pour l'occasion, Didier Deschamps - privé de Mike Maignan et Raphaël Varane, - a convoqué un groupe de 23 joueurs. Chez les gardiens, le capitaine Hugo Lloris sera épaulé par Benoît Costil et Areola. Derrière, le staff tricolore a opté pour la continuité avec un Benjamin Pavard fortement critiqué ces derniers temps, Presnel Kimpembe secoué contre le RB Leipzig ou encore Lucas Hernandez et Jules Koundé.

Pas de première pour Nkunku

Dans l'entrejeu, le sélectionneur national maintient sa confiance à un Paul Pogba contesté en Angleterre pour ses performances récentes avec Manchester United. Les jeunes Aurélien Tchouaméni et Mattéo Guendouzi sont eux aussi maintenus, tandis que N'Golo Kanté fait son grand retour.

Enfin, devant, derrière le trio Karim Benzema-Kylian Mbappé-Antoine Griezmann, on retrouve Kingsley Coman, revenu en forme après ses soucis de santé, mais aussi Moussa Diaby. À noter l'absence de Christopher Nkunku, en pleine forme avec le RB Leipzig en Bundesliga et en Ligue des Champions en ce début de saison, annoncé comme possible nouveauté.

La liste

Gardiens : Hugo Lloris (Tottenham), Benoît Costil (Bordeaux), Alphonse Aréola (West Ham)

Défenseurs : Lucas Digne (Everton), Jules Koundé (Séville), Dayot Upamecano (Bayern Munich), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Léo Dubois (Olympique Lyonnais), Presnel Kimpembe (Paris SG), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Théo Hernandez (AC Milan), Kurt Zouma (West Ham)

Milieux : Paul Pogba (Manchester United), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco), Mattéo Guendouzi (OM), Adrien Rabiot (Juventus Turin), N'Golo Kanté (Chelsea)

Attaquants : Karim Benzema (Real Madrid), Kingley Coman (Bayern Munich), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kylian Mbappé (Paris SG), Wissam Ben Yedder (AS Monaco)