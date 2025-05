L’OM valide sa montée en D1 féminine !

L’Olympique de Marseille et le RC Lens valident leur montée en Première Ligue féminine après leurs victoires respectives face à Saint-Malo (3-1) et Toulouse (3-2). À une journée de la fin de saison, leur avance au classement (RC Lens 1er avec 45 points et l’OM 2e avec 42 points) les rend irrattrapables, assurant ainsi leur retour parmi l’élite du football féminin français. Cette montée récompense une saison maîtrisée de bout en bout par les deux clubs, qui ont su imposer leur rythme dans une division toujours plus compétitive. Rappelons que pour l’OM, cette victoire représente la fin d’une attente qui durait depuis leur relégation en D2 en 2020, marquant un tournant historique pour une équipe féminine relancée en 2012 après plusieurs années de totale inactivité. Un come-back très attendu, reflétant les efforts déployés ces dernières années pour hisser le football féminin marseillais à la hauteur de ses ambitions.

La suite après cette publicité

Cette accession récompense également la politique sportive lancée depuis la nomination en septembre dernier de Stefano Petruzzo en qualité de Directeur Général de la section féminine du club marseillais. Dans la lignée des ambitions exprimées par Pablo Longoria, le club phocéen vise désormais à consolider sa place au plus haut niveau. Le dernier match contre Toulouse, prévu pour le dimanche 18 mai, sera donc décisif pour la quête du titre de deuxième division. En cas de victoire face au club de la Ville Rose, l’OM sera champion, Lens est exempt pour la dernière journée. Fier du chemin parcouru par ses joueuses, Stefano Petruzzo a exprimé sa joie et sa détermination à clôturer la saison en beauté : « cette accession en première division, c’est une juste récompense pour le groupe mais aussi et surtout pour le club qui mérite d’être au plus haut niveau national en matière de football féminin. Je suis également très heureux que nous ayons pu répondre aux attentes de notre actionnaire, Frank McCourt, et de notre Président, Pablo Longoria, qui n’ont cessé de nous soutenir et sont venus nous encourager à plusieurs reprises cette saison. C’est un championnat difficile et compétitif, mais à force de travail et de motivation, nous avons su trouver notre rythme au fil de la saison et enchainer 8 victoires sur les 8 derniers matchs qui nous permettent aujourd’hui de valider cette accession. Nous devons désormais tout mettre en œuvre pour aller chercher le titre, dimanche prochain à l’OM Campus, afin de rendre cette saison encore plus belle qu’elle ne l’est déjà. »