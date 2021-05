Les joueurs de Parme ont joué avec un maillot spécial contre Sassuolo

Lors de la 37ème journée de Serie A disputée le dimanche 16 mai, le club de Parme a porté un maillot entièrement noir pour montrer son soutien au mouvement Black Lives Matter et lutter contre le racisme.

La suite après cette publicité

Si les enjeux sportifs sont décuplés en fin de saison, l'aspect marketing est également très important et les équipementiers ainsi que les clubs en profitent donc pour mettre en avant de nouveaux maillots. Parmi les derniers maillots dévoilés, Parme sort du lot avec une tunique noire ton sur ton dédiée à la lutte contre la discrimination raciste que l'on sait malheureusement plus que présente sur les terrains de football et notamment en Italie où de nombreux scandales sont survenus ces dernières années.

C'est à travers un clip vidéo présenté par Lilian Thuram - qui a évolué au club entre 1996 et 2001 - que le maillot entièrement noir a été présenté. Le champion du monde français est très impliqué dans ce combat et en a notamment écrit plusieurs livres. Il met ici en avant les valeurs du club, fortement soutenues par le président du club Kyle Krause. « Aujourd’hui, nous portons ces maillots pour élever notre voix collective dans la lutte mondiale contre le racisme, la xénophobie et la haine », indique le président dans le communiqué de presse du club.

Le maillot est vendu en édition limitée avec un emballage spécial dédié à l’initiative sur la boutique en ligne de Parme. Ce lundi 17 mai, le club met même les tuniques portées durant le match en vente. Les bénéfices de cette campagne seront reversés à des associations caritatives directement impliquées dans la lutte contre la discimination.