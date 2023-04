Euro 2024 : la date du tirage au sort est connue

L’UEFA tient actuellement son congrès annuel à Lisbonne, où le président de l’instance Alexsander Ceferin a obtenu sa réélection ce mercredi. Lors de ce congrès, l’UEFA a également révélé la date du tirage au sort de l’Euro 2024, qui se déroulera donc le 2 décembre prochain, à Hambourg (Allemagne).

Pour rappel, l’Euro se disputera intégralement en Allemagne dans un peu plus d’un an (14 juin 2024 - 14 juillet 2024), après avoir vu sa dernière édition se dérouler dans onze pays différents à l’occasion de son soixantenaire. Pour y participer, les Bleus devront conserver leur première place du groupe B, ou dans le pire des cas, terminer deuxièmes pour y accéder via le barrage. Les éliminatoires se termineront le 21 novembre prochain.

