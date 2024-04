Justice : Robinho n’est plus à l’isolement

Accusé de viol commis sur une femme de 23 ans dans une boîte de nuit de Milan en 2013, Robinho a été condamné à neuf ans de prison. Le Brésilien de 40 ans, incarcéré depuis le 21 mars, va désormais pouvoir recevoir de la visite, comme le confirme Globo.

En effet, l’ancien joueur de Manchester City et du Real Madrid a quitté l’isolement cellulaire au pénitencier 2 de Tremembé dimanche dernier, et partage donc sa cellule avec un autre détenu. Il peut recevoir la visite de membres de son entourage le week-end, à condition de présenter des «documents conformes aux exigences du régime interne standard du SAP». Il pourra même travailler au jardinage et à la confection de vêtements.