Arsenal-PSG : Ousmane Dembélé écarté du groupe pour raison disciplinaire

Après avoir disposé de Gérone en ouverture de la Ligue des Champions (1-0), le Paris Saint-Germain va effectuer son premier déplacement périlleux sur la pelouse de l’Emirates Stadium, pour y affronter Arsenal. L’occasion pour Luis Enrique et ses hommes de confirmer et de se placer parmi les huit premiers de la phase de ligue pour être directement qualifié en huitièmes de finale. Et si les Parisiens comptent sur leurs forces offensives pour battre Arsenal, il faudra faire sans Ousmane Dembélé.

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives depuis le début du championnat, l’international français commence à être décisif, malgré un trop grand nombre de ratés devant le but qui gâchent ses statistiques. Mais selon les informations de plusieurs médias, Ousmane Dembélé (27 ans) n’est pas dans le groupe parisien qui se rend à Londres ce lundi matin, sur décision de Luis Enrique, à la veille d’affronter Arsenal, dans le cadre de la 2e journée de Ligue des champions.

Ousmane Dembélé a parlé avec Luis Enrique

De source interne, c’est une décision disciplinaire de l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui a décidé de se passer de l’international français. L’Équipe précise que Luis Enrique et Ousmane Dembélé ont eu une explication musclée après le match contre Rennes de vendredi dernier, remportée par les Parisiens, avec une passe décisive de l’ex-Barcelonais.

Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Nuno Mendes, Désiré Doué et Marco Asensio se sont tous entraînés, dimanche, et devraient être présents face aux Gunners, à l’inverse donc d’Ousmane Dembélé. Une décision surprise par rapport aux récentes performances du Français, alors que Luis Enrique est attendu devant la presse ce lundi (17h45).

