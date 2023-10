Qualifs Euro 2024 : le Portugal poursuit son sans-faute, la Belgique confirme, la Grèce victorieuse en Irlande

Ce vendredi, il y avait évidemment le climax de la soirée entre l’équipe de France contre les Pays-Bas, remporté par les Bleus (1-2), mais pas que. Cinq autres rencontres se jouaient en parallèle, toujours dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Le Portugal, leader du groupe J et meilleure attaque de cette campagne de qualification avec 24 buts inscrits avant ce soir, a poursuivi sa marche en avant en s’imposant - dans la douleur - face à la Slovaquie (3-2). Gonçalo Ramos avait ouvert le score d’un joli coup de tête, Cristiano Ronaldo a lui inscrit ses 124 et 125e buts en sélection. A noter également le bijou du Napolitain Lobotka en fin de rencontre (80e, 3-2). Dans le groupe F, la Belgique a également conforté sa place de leader en battant l’Autriche sur le même score. Dodi Lukebakio a inscrit ses deux premiers buts en sélection, tandis que Romelu Lukaku a lui marqué son 10e but lors de ses 9 derniers matches.

La Grèce, que retrouveront les Bleus au mois de novembre, s’est adjugée la deuxième place du groupe B en s’offrant le scalp d’une Irlande inoffensive, et ce, malgré la présence de son joyau Evan Ferguson (0-2). Après une gifle monumentale reçue par le Portugal il y a un mois (9-0), le Luxembourg a su redresser la barre en décrochant un match nul important en Islande, notamment grâce à un but de l’ancien Troyen Gelson Rodrigues (1-1). Belle surprise de cette campagne, les Luxembourgeois sont troisième du groupe J, derrière le Portugal et la Slovaquie, mais peuvent toujours rêver d’une qualification historique. Enfin, la Bosnie Herzégovine a tenu son rang en battant le modeste Liechtenstein (0-2).

Les résultats de la soirée :

Groupe B :

Irlande 0-2 Grèce : Giakoumakis (20e), Masouras (45+4e) pour la Grèce

Pays-Bas 1-2 France : Hartman pour les Pays-Bas (83e) ; Mbappé (7e, 53e) pour la France

Groupe F :

Autriche 2-3 Belgique : Laimer (73e), Sabitzer (84e) pour l’Autriche ; Lukebakio (12e, 55e), Lukaku (58e) pour la Belgique

Groupe J :

Portugal 3-2 Slovaquie : Ramos (35e), Ronaldo (29e sp, 72e) pour le Portugal ; Hancko (69e), Lobotka (80e) pour la Slovaquie

Liechtenstein 0-2 Bosnie Herzégovine : Rahmanovic (13e), Stevanovic (41e) pour la Bosnie Herzégovine

Islande 1-1 Luxembourg : Oskarsson (23e) pour l’Islande ; Rodrigues (46e) pour le luxembourg