Inter Milan : les lendemains difficiles de Milan Škriniar après son faux départ au PSG

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat en juin prochain, Milan Škriniar était tout proche de la sortie cet hiver. Annoncé depuis plusieurs mois dans le viseur du Paris Saint-Germain, le défenseur slovaque de 27 ans (58 sélections, 3 buts) va pourtant rester six mois de plus en Italie, avant de très certainement débarquer dans la capitale française. Désireux de rejoindre les Rouge et Bleu dès cet hiver, le natif de Žiar nad Hronom s’est finalement confronté à la fermeté du dirigeant nerazzurro Beppe Marotta, bien décidé à conserver son protégé malgré la situation contractuelle.

Départ vers la France avorté, Milan Škriniar va donc désormais devoir faire preuve de professionnalisme et se concentrer sur la fin de saison de l’Inter Milan, deuxième de Serie A et qualifié pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Les Nerazzurri croiseront le fer avec Porto, vainqueur des éditions 1987 et 2004. Si les supporters de l’Inter ont d’ores et déjà affiché leur soutien au Slovaque, ce dernier a également fait le nécessaire au sein du vestiaire. Comme révélé par la Gazzetta dello Sport, le défenseur central de l’Inter a tenu à mettre les choses au clair avec ses coéquipiers.

À lire

Mercato PSG : Milan Škriniar a déjà signé son contrat avec Paris !

Milan Škriniar garde la cote chez les Nerazzurri !

Dans cette optique, Milan Škriniar s’est entretenu avec plusieurs cadres de l’effectif intériste, tels que Samir Handanovic et Romelu Lukaku. Assurant que son engagement serait maximal dans la poursuite des objectifs, que ce soit sur la scène européenne ou dans la défense du titre en Coupe d’Italie, le Slovaque a, par ailleurs, reçu le soutien de ses partenaires, rassurés par le sérieux du numéro 37 des Nerazzurri. Avant de potentiellement s’envoler pour Paris, l’ancien joueur de la Sampdoria peut, quoi qu’il en soit, compter sur le soutien des supporters. «La Curva Nord a rencontré l’Inter et, après avoir écouté ses raisons, a décidé de ne pas prendre position contre son choix de quitter l’Inter. Nous invitons les fans de l’Inter à respecter un joueur qui, au-delà des choix professionnels, reste dans le staff d’une équipe qui a besoin de tout le monde pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Inter avant tout et toujours», affirmait, à ce titre, les pensionnaires du stade Giuseppe-Meazza.

La suite après cette publicité

Interrogé de son côté sur l’absence de Milan Škriniar lors de la victoire de l’Inter face à l’Atalanta Bergame ce mardi soir (1-0), en quarts de finale de Coupe d’Italie, Simone Inzaghi s’est, lui aussi, montré bienveillant. «Pourquoi Milan Škriniar n’était pas présent ? Pour le laisser tranquille. Il n’y a aucun problème avec lui, je l’utiliserai jusqu’à la fin. Il est avec nous jusqu’au 30 juin prochain et jusqu’au dernier match, je l’utiliserai et choisirai quand le faire jouer», affirmait le technicien italien, qui devrait donc bien pouvoir compter sur son défenseur ce dimanche, à l’occasion du volcanique Derby de la Madonnina face à l’AC Milan (20h45). Malgré un amour déclaré au PSG, le Slovaque peut donc dormir sur ses deux oreilles : l’Inter reste à son chevet.