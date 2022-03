Angleterre : Gareth Southgate appelle 4 joueurs en renfort

Gareth Southgate s'adapte. Le sélectionneur des Three Lions a décidé d'appeler Ollie Watkins (26 ans, Aston Villa), Sam Johnstone (28 ans, WBA), Kyle Walker-Peters (24ns, Southampton) ainsi que Tyrick Mitchell (22 ans, Crystal Palace) pour les deux prochaines rencontres amicales de la sélection anglaise, à Wembley, face à la Suisse (26 mars) puis la Côte d'Ivoire, trois jours plus tard.

L'attaquant des Villans a déjà défendu les couleurs de son pays à cinq reprises (1 but), alors que les défenseurs latéraux des Saints et des Eagles n'ont eux jamais évolué avec l'Angleterre. Ils ne faisaient initialement pas partie de la liste de 25 joueurs convoqués par le technicien anglais de 51 ans. Aaron Ramsdale, Reece James, Trent Alexander-Arnold et Tammy Abraham ont été contraints de déclarer forfaits.

An update from the #ThreeLions camp, with four players not reporting and four players joining the squad… pic.twitter.com/QAJfv4AYgx