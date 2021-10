PSG : Leonardo monte au créneau pour Neymar

La suite après cette publicité

Le show Leonardo. Après la victoire du Paris Saint-Germain contre le LOSC vendredi soir en ouverture de la 12e journée de Ligue 1, le directeur sportif du club de la capitale s'est longuement confié aux journalistes. Le dirigeant brésilien, agacé par les critiques sur son équipe et son club, a dit ce qu'il pensait. Mais ce n'est pas tout. Relancé sur certaines individualités, l'ancien DS de l'AC Milan a pris la défense de Neymar. L'attaquant brésilien, auteur d'un but et deux passes décisives en 8 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, est dans une période difficile mais peut donc compter sur le soutien de son compatriote.

«Injustement (il est critiqué, NDLR) ! Je pense que c'est un joueur très expérimenté et aujourd'hui, il a fait un très grand match avec du volume. Il a couru en arrière, a créé des situations. Après, c'est un moment difficile parce qu'il y a encore des choses à ajuster, mais franchement je ne vois pas... Si un joueur faisait la fête tout le temps comme tu le dis, il ne pourrait pas courir 90 minutes, c'est impossible. C'est pour ça que c'est un peu trop», a d'abord envoyé Leonardo devant la presse avant de poursuivre.

«Calme, calme, c'est un peu trop»

«Je ne veux pas parler seulement de Neymar, de Messi, de Kylian (Mbappé). C'est général. Je pense qu'il y a une vision générale qui, honnêtement... Calme, calme, c'est un peu trop.» Leonardo demande donc un peu plus de tact concernant le Brésilien qui, pour lui, a fait un bon match face aux Dogues : «Messi, il est arrivé. Les deux premiers mois, il a passé plus de temps en sélection qu'ici. Maintenant, tu joues trois matches pendant la trêve internationale et tu voyages, tu viens, tu reviens. Oui, il y a un gêne musculaire. Et Neymar, c'est la même chose. Aujourd'hui il a fait un grand match, avec l'envie, le sacrifice.»

Placé sur la gauche de l'attaque parisienne, Neymar a en effet eu beaucoup d'envie mais l'international auriverde (115 sélections, 70 buts) a parfois énervé, en ne donnant pas assez rapidement son ballon par exemple. Et le déchet était peut-être un peu trop présent. Mais nul doute que les déclarations de Leonardo font faire plaisir au numéro 10 brésilien, qui a encore de nombreux mois cette saison pour inverser la tendance.