PSG - LOSC : les notes du match

Le PSG s'en sort bien. Après un nul concédé au Vélodrome, lors du Classique contre l'Olympique de Marseille (0-0), le Paris Saint-Germain devait renouer avec le succès au Parc des Princes, contre le LOSC, dans le cadre de la 12e journée de la Ligue 1. Mais rapidement, le début de match a tourné au calvaire pour les Parisiens. Parfaitement entrés dans cette partie, les Lillois bousculaient d'entrée leur adversaire après une première contre-attaque emmenée par Xeka, qui a parfaitement servi Ikoné. L'international français a servi Yilmaz, qui obligeait Donnarumma à réaliser un exploit (1ère). Bien organisé et plus solide en début de match, le LOSC poussait pour ouvrir le score, après une nouvelle action d'Ikoné (15e). Mais finalement, le LOSC a poussé et a marqué, grâce à un superbe travail de Yilmaz devant Kehrer, pour servir David, qui trompait le portier italien en première intention (1-0, 30e).

Après la pause, alors que le PSG perdait Lionel Messi, Donnarumma sauvait l'arrière-garde parisienne (47e, 57e). Mais en fin de rencontre, le PSG poussait et se montrait enfin dans cette rencontre alors que les hommes de Gourvennec commençaient à beaucoup trop subir. Di Maria, puis Icardi manquait de précision (60e, 73e), mais finalement, la révolte est venue grâce à Marquinhos. Après un beau travail de Di Maria, le Brésilien pouvait conclure au second poteau pour remettre le PSG dans le match (1-1, 74e). Alors que Grbic sauvait les meubles en fin de rencontre, Di Maria crucifiait les Lillois pour faire exploser le Parc des Princes et offrir la victoire au PSG (2-1, 88e). Une défaite cruelle pour le LOSC, qui pointe à la onzième place et affrontera Angers lors de la prochaine journée. De son côté, le PSG assure l'essentiel et conserve dix points d'avance sur Lens, avant d'affronter Leipzig en Ligue des Champions, mercredi.

L'homme du match : Di Maria (8) : un match exemplaire. L'ancien joueur du Real Madrid ou encore de Manchester United a été très remuant sur son côté droit, affichant un visage volontaire. Le danger est souvent, pour ne pas dire toujours, venu de ses crampons. Son bon ballon pour Messi aurait pu être décisif (30e), alors qu'en angle fermé, il n'est pas loin d'égaliser juste avant la pause (40e), tout comme sur ce tir obligeant Grbic à se déployer (59e). L'Argentin n'a pas rechigné sur les tâches défensives, venant souvent prêter main-forte à Kehrer puis Dagba. El Fideo a tenté sa chance à plusieurs reprises dans le second acte (59e, 71e, 78e). Récompensé de son activité, la lumière est finalement venue de son pied gauche pour Marquinhos (74e), confirmant son statut de meilleur passeur de l'histoire du PSG, avant d'offrir la victoire à Paris après un beau relais avec Neymar (88e).

Paris Saint-Germain

Donnarumma (7) : rempart. Le champion d'Europe italien a d'entrée été mis à contribution mais il s'est parfaitement détendu pour écœurer Yilmaz (1e). Il ne peut pas faire grand-chose sur l'ouverture du score à bout portant de David (31e). L'ancien portier de l'AC Milan a très bien fait le peu qu'il a eu à faire, en témoigne ce sauvetage sur un petit ballon lobé de Yilmaz (57e), ou encore ses anticipations toujours impeccables loin de son but. L'Italien a maintenu son équipe dans le match, jouant un rôle majeur dans l'acquisition des 3 points contre Lille.

Kehrer (5) : un match contrasté pour l'international allemand. Plutôt solide en 1 contre 1 face au virevoltant Bamba, il s'est aussi distingué par un bon retour pour gêner Ikoné, seul face aux buts de Donnarumma (14e). Son début de partie intéressant est quelque peu effacé par la perte de son duel face à Yilmaz, passeur décisif sur l'ouverture du score de David (31e). Remplacé par Dagba (65e) , rentré pour apporter un plus offensivement. L'international Espoirs tricolore a aussi été assez fiable défensivement.

Marquinhos (7) : le capitaine a tenu son rang. Si ses tacles et ses interventions (3) ont su faire se lever le public du Parc des Princes, le Brésilien a fait chavirer le Parc en égalisant à la 74ème minute sur un service parfait de Di Maria. Défensivement, il a toujours été bien placé pour couper court aux offensives adverses. S'il semble se faire aspirer par le ballon sur l'ouverture du score de David (31e), il est obligé de venir couvrir l'élimination de Kehrer sur l'occasion. L'ex de la Roma a sonné la révolte.

Kimpembe (5,5) : une copie encourageante. Bousculé d'emblée par Ikoné, l'international français a semblé perdu face à la transition offensive parfaite des Lillois (1e). Il a aussi réalisé quelques interceptions importantes. S'il n'est pas le principal fautif sur le premier but lillois, il est tout de même en retard et trop attentiste sur l'action, laissant le luxe à David de tromper Donnarumma. Hormis quelques difficultés dans la relance, Presko a rassuré au Parc des Princes (3 interceptions, 3/6 au duel).

Bernat (4,5) : pour sa première titularisation depuis le 13 septembre 2020 en Ligue 1, après avoir disputé 27 minutes contre Angers, l'Espagnol a été relativement serein. Précieux dans les sorties de balle, l'ancien du Bayern a été mis en difficulté à une reprise et cela aurait pu coûter cher, en laissant échapper David, qui perd son duel contre Donnarumma (46e). Trop timide offensivement (1 centre raté), il est remplacé par Nuno Mendes (65e) , qui a apporté plus en phase offensive, même s'il faut souligner que le PSG était mieux collectivement en seconde période.

Danilo Pereira (6) : positionné en sentinelle, le Portugais (80 ballons touchés) a tenu son rôle face au champion de France en titre. Il a bien bloqué les transitions offensives lilloises dans la globalité, sans oublier qu'il contre une frappe de Xeka qui partait bien (14e). Il s'est aussi illustré dans les projections et des ressorties de balle très propres (97% de passes réussies), pas forcément là où on l'attendait.

Wijnaldum (4) : titularisé dans le milieu à trois concocté par Mauricio Pochettino, l'ancien joueur de Liverpool a globalement déçu face au LOSC (40 ballons touchés). S'il n'était jamais loin de la surface des Dogues lors des phases offensives des Rouge et Bleu, il n'a que peu fait la différence dans la zone décisive malgré 2 passes clés. Ses quelques ballons grattés au milieu ne feront pas oublier sa prestation décevante offensivement. Remplacé par Draxler (84e) .

Gueye (5) : toujours aussi agressif à la récupération du ballon, l'ancien milieu de terrain d'Everton a joué son rôle devant sa défense en effectuant quelques retour défensifs essentiels, comme dans les pieds de Yilmaz (57e). Offensivement, sans grande surprise, le Sénégalais ne s'est pas plus montré que cela mais son travail de l'ombre a offert des libertés à Wijnaldum tout au long de la partie. À noter qu'il a perdu 8 ballons contre les Dogues, tout de même.

Neymar (5,5) : très remuant dès les premières secondes du match, il a semblé en confiance dès ses premières foulées. S'il a fait les efforts défensivement, il a aussi pris des risques, à l'image de sa perte de balle qui aurait pu coûter cher aux Parisiens (42e). Mais le Brésilien, qui a subi beaucoup de fautes, a fait ce qu'on attend de lui sur le terrain, à savoir provoquer, tenter de faire des différences. Ses efforts ont payé et sa remise a offert le but de la victoire a Di Maria (86e). Même s'il a beaucoup pêché dans le dernier geste, à l'image de son raté contre Grbic (55e). À noter que l'ancien blaugrana a vu Fonte détourner sa frappe en corner (69e).

Di Maria (8) : voir ci-dessus.

Messi (2,5) : incertain avant cette rencontre, l'ancien n°10 du Barça a été méconnaissable dans son rôle de faux numéro 9. Il a manqué presque tout ce qu'il a tenté en première période : remises, transmissions, sa reprise sur un service de Di Maria (30e) ou encore son coup franc juste avant de rentrer aux vestiaires (45e+1). Le compteur but de La Pulga en Ligue 1 reste bloqué à 0. Remplacé par Icardi (5,5) à la mi-temps en raison d'une gêne musculaire. L'ancien buteur de l'Inter Milan, comme souvent, a été assez discret sur le front de l'attaque, du moins dans le jeu. Car sa bonne remise pour Di Maria aurait pu être décisive (71e) alors que sa tête sur un service de son compatriote a fui le cadre (73e) et que Grbic a magistralement détourné son tir qui filait au but (85e).

LOSC Lille

- Grbic (5,5) : il se couche bien sur la première frappe cadrée des Parisiens, signée Di Maria (22e). Son seul arrêt à effectuer en première période, durant laquelle il n'a pas été inquiété. Il était attentif pour capter la tentative de Neymar (54e). Il est une nouvelle fois vigilant pour sortir la frappe puissante de Di Maria depuis l'entrée de la surface (59e). Il est décisif en fin de match, et sort devant Icardi pour dévier la frappe de ce dernier en corner (85e). Difficile pour lui d'intervenir sur les buts du PSG.

- Celik (5) : il a bien tenu défensivement face à Neymar en première mi-temps. Offensivement par contre, il a raté énormément de passes (65 % de passes réussies à la pause), ce qui a entraîné beaucoup de ballons perdus (9 à la pause). Il laisse filer Di Maria dans son dos, qui peut servir Marquinhos pour l'égalisation parisienne (74e).

- Fonte (6) : première mi-temps solide du capitaine lillois, qui a bien tenu face aux attaquants parisiens. Il a souvent cherché à repartir proprement de derrière, ce qui a permis à son équipe de faire mal en contre. Il est attentif pour intercepter la remise d'Icardi, alors qu'un attaquant parisien se projetait dans son dos (63e). Il est une nouvelle fois présent pour dévier la frappe de Neymar qui prenait la direction du but (68e).

- Djalo (5) : alors qu'il s'était projeté dans la surface adverse sur un corner, il hérite du ballon à l'entrée de la surface, mais rate le ballon et ne parvient pas à frapper (13e). Il coupe bien devant Icardi pour empêcher ce dernier de reprendre un bon centre (77e). Il a été un peu plus en difficulté après l'entrée en jeu de l'Argentin, il l'oublie d'ailleurs dans son dos, mais heureusement pour Grbic était là pour sortir la frappe du Parisien (85e).

- Reinildo (5,5) : il laisse Di Maria tout seul, qui peut se projeter dans la surface. Heureusement pour les Lillois, l'Argentin n'enveloppe pas assez son ballon, qui termine à côté de la cage de Grbic (40e). Il est beaucoup plus allé de l'avant en seconde période et a fait mal à la défense parisienne. Sur un contre du PSG, il est en retard et laisse Icardi seul, dont la tête passe au-dessus (73e). Sur l'action d'après, il est aspiré par le ballon et oublie Marquinhos seul au deuxième poteau qui peut égaliser (74e).

- Ikoné (7,5) : parfaitement servi en profondeur, il prend le dessus sur Kimpembe et envoie une bonne passe pour Yilmaz, dont la frappe est détournée en corner par Donnarumma (1e). Quelques minutes plus tard, c'est lui qui est trouvé seul face au but parisien, mais il ne parvient pas à reprendre le ballon correctement qui termine en six mètres (14e). Il offre une nouvelle fois une balle de but, cette fois-ci pour David, qui hésite et voit sa frappe détournée par le gardien du PSG (46e). Moins en vue en deuxième mi-temps, il a tout de même fait du mal à la défense parisienne par ses déplacements et sa qualité de dribble. Remplacé par Weah (79e).

- Xeka (5) : grosse activité de sa part au milieu de terrain. Avec Sanches, ils ont pris le dessus sur le milieu de terrain du PSG. Il a également été précis dans ses transmissions, ce qui a permis au LOSC de ressortir le ballon proprement (95 % de passes réussies à la pause). S'il est auteur de 4 interceptions, le plus gros total du match, il s'est tout de même souvent incliné dans ses duels disputés (7/17 duels gagnés).

- Sanches (7) : après une frappe de Messi contrée par Xeka, il envoie une très bonne passe en profondeur pour Ikoné, ce qui amène la grosse occasion d'Yilmaz (1e). Il fixe bien la défense adverse, mais tarde trop à servir un de ses partenaires et sa passe est finalement interceptée par Kimpembe (12e). Il a été très utile au LOSC dans les sorties de balle et par ses renversements de jeu toujours précis. Il offre une balle de but à David, qui ne parvient pas à redresser sa frappe (57e). Il a été absolument partout au milieu de terrain, il termine d'ailleurs la rencontre avec 9 duels gagnés sur 12 disputés.

- Bamba (3) : il a été l'élément offensif le plus discret en première période, bien pris par Kehrer dans le couloir gauche. Les montées plus fréquentes de Reinildo auraient pu lui permettre de créer plus de décalages, sans grand succès. Il termine la rencontre avec aucune frappe tentée et aucun duel gagné (0/2). Remplacé par Yazici (90e+1).

- David (5,5) : bien placé dans la surface, il est à la réception du centre en retrait d'Yilmaz et trompe Donnarumma (31e). Il a souvent cherché à prendre la profondeur en première mi-temps, sans grand succès. Servi par Ikoné, il est seul face au gardien parisien, mais hésite dans un premier temps et voit finalement sa frappe détournée (46e). Une nouvelle fois seul sur une remise de Sanches, il ne se couche pas assez sur son ballon et voit sa reprise de volée passer au-dessus de la cage adverse (57e).

- Yilmaz (6) : seul à l'entrée de la surface après une passe d'Ikoné, il frappe en première intention alors qu'il avait le temps de contrôler, sa tentative aurait tout de même pu tromper Donnarumma qui effectue un bel arrêt (1e). La situation est inversée quelques minutes plus tard et c'est lui qui sert Ikoné qui ne cadre pas sa frappe (14e). Il élimine Kehrer sur le côté gauche de la surface et donne en retrait à David pour l'ouverture du score lilloise (31e). Il redescendait parfois très bas, au niveau de sa surface de réparation, afin d'aider la défense lilloise. Il est proche de marquer à la suite d'un centre-tir, détourné par Donnarumma (57e). Remplacé par Onana (76e).